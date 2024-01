Investire in criptovalute, come muovere i primi passi: quello che devi sapere prima di iniziare

Recentemente, si sente sempre più spesso parlare di criptovalute, ma esattamente cosa sono e come iniziare ad investire in questo settore?

E’ in costante aumento il numero di persone interessate a investire nel settore delle criptovalute. Del resto, si tratta di un mondo molto affascinante, anche se parecchio complesso, soprattutto, per chi è alle prime armi. Dunque, prima di decidere di investire in cripto, è bene capire di cosa si tratta.

Volendo dare una definizione di criptovalute, possiamo dire che si tratta monete virtuali che possono essere utilizzate per effettuare qualsiasi tipo di transazione. In altre parole, possedere una cripto significa non avere niente di tangibile, a differenza del denaro fisico che circola e si scambia nel mondo reale, ma è un sistema di pagamento digitale che consente di inviare e ricevere pagamenti ovunque.

Questo settore è relativamente giovane, infatti, il primo lancio della cripto – valuta è avvenuto solo nel 2009, con la celebre Bitcoin. Tuttavia, nel corso di poco meno di vent’anni, gli investimenti nel settore delle criptovalute hanno attirato sempre più utenti, soprattutto, grazie al drastico aumento del prezzo di BTC. Così che sono state create diversi tipi di cripto, e man mano se ne aggiungono di nuove. La cripto valuta è spesso salutata come il futuro del denaro e la via del futuro, ma non è così facile iniziare a investire in questo settore. Vediamo cosa è meglio considerare prima di investire in criptovaluta.

Investire in criptovalute: come muovere i primi passi

Sebbene sia diventato un settore di grande interesse, quello delle cripto valute continua ad essere un tema piuttosto controverso. Quindi prima di iniziare ad investire, è consigliabile acquisire qualche conoscenza di base.

Come per tutti gli investimenti, si tratta sempre di operazioni a rischio, dunque, meglio fare ricerche approfondite su quale exchange di criptovalute sia più adatto alle proprie esigenze e su ciò che accade nei mercati internazionali. Prima di iniziare è preferibile essere ben consapevoli degli eventuali rischi in cui si può incappare, primo fra tutti la possibilità di perdita. Va da sé che dovrebbe essere pianificato bene l’importo da investire, in modo tale da non influenzare la propria situazione finanziaria personale.

Insomma, l’investimento in cripto valute può rappresentare un’impresa innovativa e gratificante, tuttavia, è fondamentale investire tempo nella ricerca, nel monitoraggio attento dei mercati e nella pianificazione di una strategia solida.