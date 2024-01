Vittoria milionaria al Gratta e Vinci: la mancia all’esercente è fuori dal comune

Una giovane ragazza ha vinto circa di milioni di euro dopo aver acquistato una serie di Gratta e Vinci. Dopo il lieto evento decide di lasciare la mancia al gestore del locale, ma…

I Gratta e Vinci sono tra i giochi della lotteria più rinomati ed amanti dalle persone, soprattutto in Italia. La speranza che grattando al di sotto dei tagliandi possa venir fuori una cifra da capogiro è un po’ quel sogno irrealizzabile che si nutre un po’ per tutta la vita. Molto di rado può capitare, ma chiaramente si tratta di una casualità.

In mezzo alle innumerevoli combinazioni di biglietti esistenti anche per una questione di probabilità devono per forza esserci quelli in grado di “cambiare la vita”. Chiaramente più sono onerosi (possono arrivare a costare anche 20 euro) più mettono in palio premi più alti che possono arrivare anche a milioni di euro.

Quanto ha lasciato di mancia la ragazza dopo la vittoria al Gratta e Vinci: la cifra è da non credere

Proprio in questi giorni sta spopolando la notizia di una ragazza cinese che ha vinto un vero e proprio tesoretto. Prima di addentrarci in questa storia però è bene ribadire che il gioco è dettato solo ed esclusivamente dalla fortuna, quindi meglio evitare di sperperare capitali pensando che prima o poi si possa vincere.

Il lieto evento si è verificato a Prato in Toscana esattamente al Bar Cinzia dove una 27enne di origini asiatiche ha acquistato cinque biglietti della serie “Il Miliardiario Maxi” spendendo una cifra totale di 100 euro. Dopo aver grattato i tagliandi ha appurato che sotto uno di questi si nascondeva il premio più ricco, pari a 2 milioni di euro.

A quel punto è esplosa di felicità e dopo aver chiesto ai titolari del bar le info necessarie su come ritirare il lauto premio, ha deciso di lasciare una mancia in contanti. Fino a qui tutto molto bello, se non fosse che a fronte di una cifra di fatto esagerata, la giovane ha lasciato una ricompensa di 20 euro.

Per carità teoricamente non sarebbe nemmeno dovuta, ma 20 euro su 2 milioni sono oggettivamente un po’ pochini. Nonostante ciò i proprietari del locale hanno preso la notizia con gioia, anche perché non si tratta della prima volta che si verifica qualcosa di simile. Basti pensare che negli anni sono stati vinti 1 miliardo di vecchie lire al Superenalotto, 30mila euro con un Gratta e Vinci e 70mila euro con un 5 al Superenalotto.