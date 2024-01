Legge 104, come ottenerla: c’è un documento indispensabile

Per ottenere il riconoscimento della Legge 104 è necessario seguire una specifica procedura. In particolare, c’è un documento indispensabile per avere accesso ai benefici previsti.

La Legge 104, conosciuta anche come Legge sulla Disabilità, è la “legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.

In altre parole, il suo scopo è garantire autonomia e integrazione sociale alle persone disabili e assistenza alle loro famiglie, garantendo loro un adeguato sostegno, che può essere sotto forma di servizi di aiuto personale o familiare, ma si può intendere anche come aiuto psicologico, psicopedagogico, tecnico.

Tuttavia, i benefici previsti dalla Legge 104/92 spettano solo ai cittadini invalidi ai quali è stato riconosciuto lo stato di handicap. Per ottenere tale riconoscimento è necessario seguire uno specifico iter. Vediamo, tutti i passaggi nel prossimo paragrafo.

Legge 104: l’iter da seguire per ottenerla

Lo stato di handicap di un cittadino deve essere accertato attraverso un esame condotto da un’apposita commissione medica dell’ASL. Prima, però, c’è tutta una procedura da seguire. Innanzitutto, è necessario che il proprio medico curante compili il certificato introduttivo e lo trasmetta telematicamente all’INPS. Si tratta di un documento indispensabile dove vengono attestate le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto, che proverebbero lo stato di invalidità. Successivamente, il cittadino potrà presentare, per via telematica, domanda all’INPS da abbinare al certificato medico. Si tratta di un passaggio che può essere effettuato in totale autonomia, attraverso il portale web dell’Istituto Previdenziale. In questo caso basterà entrare nell’Area Riservata accessibile con SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi), e seguire le istruzioni.

Oppure, si può procedere con l’inoltro della domanda di accertamento dell’INPS, affidandosi ad un ente abilitato come patronati, CAF, associazioni di categoria e altre organizzazioni. A questo punto, basterà scegliere una data, fra quelle proposte dal sistema informatico, in cui sottoporsi all’esame della commissione ASL, che è tenuta a certificare l’effettivo stato di disabilità. Va specificato che, qualora fosse necessario, il medico può fare richiesta di visita domiciliare per il suo assistito.

Il verbale della visita, dopo la validazione del Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS integrato della commissione, viene inviato all’assistito. In caso di esito positivo, il cittadino avrà diritto ai benefici previsti dalla Legge 104, una volta perfezionata la pratica. Dunque, bisognerà inserire i dati richiesti, sempre tramite l’Area Riservata del portale dell’INPS a cui si può accedere con SPID, CIE o CNS.