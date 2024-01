Collezionismo, monete da 100 lire: quale vale di più? | Potresti avere una fortuna in casa

Quanto sai di numismatica? Questo pezzo da collezione è stato prodotto in larga scala, ma per gli appassionati ha un valore inestimabile.

La numismatica è un mondo vastissimo, da molti considerato una vera e propria arte che coinvolge ricerca e conservazione del materiale.

Gli appassionati di numismatica, tuttavia, sanno bene che il valore di una moneta non è sempre legato al suo nominale.

In questa passione non è l’importo a fare la differenza, bensì la rarità dell’oggetto.

Recentemente è tornata a far parlare di sé una vecchia moneta da 100 lire che potreste avere in casa anche voi, e che nell’ambiente è un pezzo rarissimo: ecco di cosa si tratta.

Un pezzo da collezione per celebrare la storia italiana

Un esempio intrigante per gli appassionati di collezionismo è rappresentato dalla 100 Lire con il timone, un piccolo tesoro per coloro che cercano qualcosa di speciale nel vasto mondo delle monete. Questa moneta particolare è stata emessa nel 1981 per celebrare il centenario dell’Accademia Navale di Livorno, un istituto di grande importanza nella storia della marina militare italiana. Con le stesse dimensioni, peso e materiale della sua controparte “Minerva” che ha dominato la numismatica italiana per ben 50 anni, la 100 Lire con il timone ha catturato l’attenzione degli appassionati di monete da tutto il mondo.

Tuttavia, è essenziale sottolineare che non tutte le monete commemorative sono automaticamente rare o di valore. La chiave per apprezzare la 100 Lire con il timone risiede nella sua storia e nelle sue caratteristiche uniche. Questa moneta non è solo un pezzo di metallo, ma una testimonianza del patrimonio culturale italiano. Ma la domanda rimane: quanto vale effettivamente questa moneta da collezione?

Un valore accessibile, ma inestimabile dal punto di vista storico

Il valore di mercato di questa moneta varia notevolmente, oscillando tra i 2 e i 15 euro, a seconda delle condizioni di conservazione. In condizioni di Fior di Conio, senza alcun segno d’usura, la moneta può raggiungere il suo massimo valore. Tuttavia, nonostante il suo fascino, non si tratta di un pezzo dalla valutazione astronomicamente elevata, poiché è stata prodotta in più di 39 milioni di esemplari. La sua relativa comune presenza sul mercato ha contribuito a mantenere il suo valore a livelli accessibili.

L’interesse per la 100 Lire con il timone ha visto un aumento notevole con l’avvento dell’Euro, quando la lira italiana è stata ritirata. Molti collezionisti desiderano possedere questo pezzo di storia, spingendo alcuni a spendere cifre considerevoli pur di aggiungerlo alla propria collezione. Tuttavia, è essenziale essere cauti, poiché ci sono individui che cercano di sfruttare la passione degli appassionati cercando di vendere la moneta a prezzi ingiustificati. Il valore della 100 lire con il timone è più storico che remunerativo, ma la moneta rimane un ottimo esemplare per dare inizio ad una collezione.