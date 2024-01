La ricerca parla chiaro, l’amore offusca la mente: ecco in che modo avviene

Un’interessante lavoro di ricerca di un’università australiana ha portato alla luce le correlazioni tra i sentimenti e la mente. Scopriamo cosa è venuto fuori

L’amore generalmente è qualcosa di così irrazionale che non si può spiegare attraverso delle spiegazioni logiche. Quando il cuore prevale sulla ragione può succedere praticamente di tutto e alle volte non si riescono a trovare interpretazioni a riguardo. A tal proposito però può essere molto importante il lavoro dei ricercatori dall’ANU dell’Università di Canberra e dell’Università dell’Australia Meridionale.

Attraverso questa indagine hanno misurato il ruolo del cervello nell’elevazione del proprio partner durante la prima fase di romanticismo tipica del periodo iniziale in cui scatta l’innamoramento. Si tratta del primo studio che va ad indagare sul legame tra il sistema di attivazione comportamentale, il cervello umano e l’amore romantico.

In che modo l’amore può condizionare il cervello umano secondo la ricerca

I ricercatori hanno intervistato 1556 giovani adulti che si sono dichiarati innamorati. Le domande poste nel sondaggio riguardavano in particolar modo la reazione emotiva nei confronti del partner, i comportamenti nei confronti della persona amata e il livello di attenzione riservato alla dolce meta prima di ogni altra cosa.

In base a ciò è stato appurato che l’amore romantico è legato a cambiamenti nel comportamento e nelle emozioni, così come dichiarato da Phil Kavanagh dell’Università di Canberra. Il docente ha sottolineato anche l’importanza dell’ossitocina, ovvero l’ormone che viene rilasciato dall’amore nel cervello e che provoca l’euforia che notoriamente si prova quando ci si innamora.

Infatti il modo in cui le persone assumono un’importanza particolare è dovuto alla combinazione tra questo ormone e la dopamina. Quest’ultima è una sostanza chimica che il nostro cervello rilascia durante l’amore romantico. Una sorta di cocktail dell’innamoramento, che consente agli individui di essere felici e propensi a coltivare la relazione.

Stando sempre a quanto proferito da Kavanagh l’amore attiva nel cervello i percorsi associati a sentimenti positivi. La ricerca però non finisce qui, anzi si può dire che è appena iniziata. Il prossimo step prevede l’analisi delle differenze tra uomini e donne nell’approcciare all’amore e un’indagine a livello globale per comprendere al meglio le diverse tipologie di amanti romantici.

Dunque un lavoro complesso ed ingarbugliato, un po’ come il tempo prescelto d’altronde. Per quante ragioni si possano provare a ricercare sarà sempre molto difficile sapere realmente cosa c’è dietro i sentimenti. Alle volte infatti nemmeno le persone che li provano sono in grado di interpretarli.