La pericolosa truffa che colpisce i proprietari degli iPhone: come funziona e come evitarla

Attenzione a questa nuova truffa che ha come obiettivo i proprietari di iPhone. Cosa bisogna fare per scongiurarla ed evitare importanti rischi

I pericoli con gli strumenti tecnologi moderni sono sempre dietro l’angolo. E ciò non è relativo ai momenti in cui si naviga in rete e si clicca su eventuali link o allegati sospetti. La questione è molto più grande e per certi versi più spaventosa visto che riguarda le abitudini più comuni di tutti i giorni.

Per questo è bene prendere le giuste precauzioni in modo tale che quando arriva la minaccia si abbiano gli strumenti necessari per neutralizzarla. In questa fase si sta verificando qualcosa che riguarda molto da vicino i proprietari di iPhone. L’indiscrezione sta girando su vari portali dedicati dove stanno circolando anche dei suggerimenti per porre rimedio a quanto sta accadendo.

Come funziona la nuova truffa che mira dritto ai proprietari di iPhone

Niente phishing o attacchi hacker, si tratta di uno stratagemma che può essere riproposto quotidianamente. Riguarda le cover di iPhone 15 Pro e Pro Max, ovvero la custodia Bamplio Edge Cover, una speciale cover ritenuta tra le più sicure in circolazione. Ed è proprio questo particolare che fa il gioco di chi le vende.

D’altronde chi spende cifre considerevoli per acquistare un iPhone vuole anche metterlo al sicuro da possibili danni. Il suo valore di mercato si aggira sui 50 dollari ed è superiore persino ad alcune custodie ufficiali di Apple. È composta da due pezzi separati che si attaccano con un adesivo e la rendono irremovibile.

Il punto della questione però è un altro, ovvero che i pezzi sono composti essenzialmente da plastica che non va a proteggere in nessun modo il telefono. Ciò accade solo quando è appoggiato su superfici piatte. Ma non finisce qui. C’è un altro particolare che va assolutamente menzionato in questo frangente.

Facendo un giro in rete sui portali più comuni di e-commerce (come ad esempio AliExpress) si possono trovare delle cover praticamente identiche che però costano appena pochi dollari (al massimo 3). Dunque, per chi possiede un iPhone e sta cercando questa protezione sarebbe opportuno prima chiedere e ricercare un po’ di info, altrimenti si rischia di spendere delle cifre esorbitanti per una custodia che in fin dei conti nemmeno è così utile. Purtroppo però in tanti presi dalla frenesia stanno facendo questo investimento che alla luce di quanto riportato è davvero piuttosto ingente.