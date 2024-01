Mangiare frutta di sera, fa bene o male? Arriva la verità direttamente dagli esperti

Tutti sanno che la frutta e un vero e proprio toccasana per la salute, ma mangiarne di sera fa bene o male? Ecco la verità degli esperti.

In un’alimentazione sana ed equilibrata, la frutta è un elemento altamente consigliato. Mangiare abitualmente frutta apporta al nostro corpo zuccheri, poche calorie e grassi, tanta acqua, numerose fibre, diverse vitamine e sostanze antiossidanti. Insomma, questo alimento dona non pochi benefici al nostro organismo. Tuttavia, quasi il 50% degli italiani non mangia abbastanza frutta, tanto da rendere questo alimento effettivamente utile al corpo. A dimostrarlo sono vari studi che hanno esaminato le abitudini della popolazione italiana.

Proprio come ogni altro elemento, anche il consumo di frutta è strettamente legato al contesto culturale e alcune forme di preconcetto possono influenzarlo in modo significativo.

Tra questi spicca, senza dubbio, quello di evitare il consumo di frutta la sera, in quanto non sarebbe affatto salutare. Ma è davvero così? Mangiare frutta di sera fa male? Ecco cosa dicono gli specialisti.

Mangiare frutta di sera fa bene o male? La risposta degli specialisti

La frutta, proprio come la verdura, rappresentano incredibili fonti di sali minerali, vitamine, fibre e sostanze antiossidanti. Dunque, sono un vero e proprio toccasana per il nostro organismo. Secondo gli esperti, consumare 300 grammi di frutta ogni giorno, offre numerosi benefici per l’organismo, in particolare, contribuisce a ridurre i fattori di rischio cardiovascolare. Del resto proprio come suggeriva già in passato la saggezza popolare “una mela al giorno toglie il medico di torno”.

Tuttavia, ancora ci sono diversi dubbi in merito alla frutta, soprattutto, sul momento migliore per mangiarla. Comunemente, si pensa che mangiare frutta di sera avrebbe effetti negativi sulla salute. Ma è davvero così? Mangiare questo alimento dopo cena fa bene o male? La verità è che non esistono prove scientifiche che accertano o smentiscono questa cosa. Secondo gli esperti, mangiare frutta di sera non è sbagliato, anzi qualora dovesse essere avvertito un languorino prima di andare a letto, meglio colmarlo con un buon frutto di stagione piuttosto che con uno snack confezionato o un dolcetto.

Insomma, via libera ad una porzione di frutta la sera, anche dopo cena. Tuttavia, gli esperti raccomandano di scegliere tipi di frutta con basso indice glicemico, e con minore apporto calorico. Per esempio, può essere davvero gustosa e benefica, una bella macedonia con mele, pere e lamponi.