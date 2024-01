Mangiare il cioccolato fa bene: tutti i benefici quotidiani che si possono trarre, ma solo se…

Il consumo del cioccolato può essere benefico se avviene in un certo modo. Vediamo quali possono essere gli effetti positivi e qual è l’assunzione ideale

Il cioccolato è una passione che accomuna tante persone. Alle volte si cerca di evitarlo perché si ritiene che se consumato in grandi quantità possa essere dannoso per l’organismo. Come per ogni cosa gli eccessi sono sempre da evitare, ma al contempo medici e nutrizionisti hanno più volte espresso pareri favorevoli in tal senso.

Questo concetto però vale soprattutto per il cioccolato fondente che non contiene troppi zuccheri al contrario di quelli al latte o con latri ingredienti che lo dolcificano troppo. Dunque più cacao c’è, meglio è. D’altronde contiene ottimi quantitativi di antiossidanti, in particolar modo i flavonoidi, che sono presenti anche in alcune bevande come il vino rosso, il té e il caffè.

Quanto cioccolato si può mangiare ogni giorno

In commercio sono piuttosto diffuse le barrette da 100 grammi dove in media ci sono 55 mg di antiossidanti. Questi possono essere utili per abbassare i livelli di colesterolo cattivo e per proteggere il cuore e la salute dall’apparato cardiocircolatorio in generale. Inoltre secondo diversi studi a riguardo confermano anche l’azione vasodilatatrice che porta ad un calo della pressione sanguigna.

Di fatto sono tutti fattori che messi insieme ci fanno stare meglio. Questo è per ciò che riguarda la questione cardiaca. Il cioccolato però può avere un effetto benefico anche sulla mente visto che quando lo mangiamo ci fa sentire meglio. È un dato di fatto praticamente inconfutabile. D’altronde si tratta di un conclamato antistress e antidepressivo naturale.

Rilascia infatti maggiori quantità di serotonina (ormone del benessere) rispetto ad altri prodotti. Stesso discorso per le endorfine che regolano l’umore facendolo diventare positivo. Di fatto si innesca una catena dove il miglioramento del flusso sanguigno produce anche un miglioramento delle funzioni cerebrali dando un implementazione della memoria e una più marcata plasticità di pensiero.

A questo punto l’interrogativo sorge spontaneo. Quanto ne possiamo mangiare giornalmente? La risposta è fino a 30 grammi al giorno e grazie alle sue forme quadrate non è per niente difficile riuscire a captare questa misura ad occhio. Andare oltre invece ci potrebbe esporre ad un eccesso di calorie e zuccheri che anche nel cioccolato fondente in qualche misura sono comunque presenti. L’ideale potrebbe essere un consumo di circa 3-4 volte alla settimana, che sarebbe ideale per il nostro corpo e la nostra mente.