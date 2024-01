Qual è la colonna sonora perfetta per andare a correre? | Lo rivela uno studio

In molti amano ascoltare musica durante gli allenamenti, ma quali sono i brani migliori per fare esercizio? Lo rivela uno studio.

Quando ci si prepara per una corsa, l’allenamento non inizia solo con lo stretching, ma anche con la giusta playlist.

La connessione tra musica e prestazioni fisiche è un binomio ben noto, e gli italiani, ad esempio, sembrano prediligere i classici intramontabili dei Queen durante le loro sessioni di allenamento.

Tuttavia, la domanda che sorge spontanea è se esista veramente una musica perfetta per la corsa.

La Gensan, un’azienda di Pisa specializzata in ricerca e sviluppo nel settore alimentare, ha deciso di rispondere a questa domanda attraverso uno studio scientifico.

Per lo studio sono stati selezionati criteri specifici

La ricerca si è concentrata sull’analisi di 22 playlist per l’allenamento, selezionate tra le più popolari su Spotify sia in Italia che all’estero. Questo ha portato a un campione di 1.132 brani, il cui studio ha permesso di identificare 13 caratteristiche comuni. Queste caratteristiche hanno formato un modello di canzone ideale per la corsa, un ritmo che va ben oltre il semplice battito del cuore. Le variabili considerate dai ricercatori includono la ballabilità, la carica emotiva, l’intensità, l’indice di contenuto parlato, la presenza di suoni dal pubblico e l’acustica del brano.

Sorprendentemente, la ricerca ha dimostrato che la ballabilità, insieme a un ritmo forte e regolare, è una delle chiavi per una perfetta colonna sonora di allenamento. Le registrazioni in studio hanno ottenuto un punteggio maggiore rispetto ai concerti live, suggerendo che la chiarezza e la pulizia del suono sono essenziali per mantenere alta l’energia. La playlist ideale, creata dal team di ricerca, include brani come “Morto Mai” di Lazza e “Ciao Ciao” de La Rappresentante di Lista. Queste tracce sono considerate tra le migliori per un’ottima esperienza di corsa, grazie alla loro combinazione di ritmo incalzante e carica emotiva positiva.

La musica può essere un doping?

Ma la ricerca non si è limitata solo a identificare la musica perfetta per l’allenamento: ha anche toccato un argomento intrigante. Negli ultimi anni, gli studiosi si sono interessati alla possibilità che l’ascolto di musica durante l’allenamento possa avere un effetto dopante, migliorando le performance sportive. Anche se questa teoria non è stata ancora completamente dimostrata, si è speculato su una forma di “doping naturale” che potrebbe spiegare il divieto di indossare cuffie durante le competizioni agonistiche.

In definitiva, la ricerca della musica perfetta per la corsa e l’allenamento è una questione più complessa di quanto si possa immaginare. La scienza ha gettato luce su quali elementi rendano una canzone ideale per spronare le energie durante l’attività fisica, aprendo la porta a ulteriori domande sulla relazione tra musica e performance sportive. Quindi, la prossima volta che allacci le scarpe da corsa, potrebbe valere la pena di ascoltare la tua playlist con un occhio più critico, cercando quel ritmo perfetto che potrebbe spingere le tue prestazioni al livello successivo.