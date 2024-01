Ritrovare un gatto scomparso si può: le tre indicazioni che possono fare la differenza

Quando non si ritrovano più dei gatti bisogna agire in modo completamente diverso rispetto a tutti gli altri animali. Ecco alcune tecniche che possono aiutare a ritrovarli

La natura un po’ selvatica del gatto lo porta spesso ad allontanarsi da casa. Solitamente fanno sempre ritorno alla base, ma può capitare in alcuni frangenti che non ritornino più per giorni o addirittura settimane. Chiaramente quando ciò si verifica si teme il peggio e si inizia a provare preoccupazione.

Al contrario di quanto accade con i cani per cui si affiggono i manifesti di scomparsa per i gatti funziona in maniera totalmente differente. Ecco quindi cosa bisogna secondo Kim Freeman, detective per animali domestici che vive ad Atlanta negli Stati Uniti. Nel corso della sua carriera è riuscita a ritrovare centinaia di animali scomparsi, per questo il suo è un parere più che autorevole.

Come ritrovare il proprio gatto scomparso: le tecniche da detective

In primis è bene partire dall’assunto secondo cui il gatto si nasconde. Per questo secondo la Freeman sarebbe opportuno iniziare le ricerche in casa, in giardino, nei cespugli situati nelle vicinanze, nelle grondaie e negli spazi piccoli ma non troppo. Meglio avere sempre con sé una torcia per poter illuminare gli occhi del gatto nei posti oscuri. Solitamente la detective ha ritrovato i gatti nel raggio di 300 metri da casa, ragion per cui è bene seguire questi consigli.

La seconda cosa da fare è diventare un po’ detective e notare qualsiasi particolare che possa fare la differenza per riportare il proprio micio a casa. La Freeman ad esempio si avvale di Henry, un gatto addestrato per fiutare i gatti nascosti. Le persone dal canto loro possono invece cercare indizi significativi come ad esempio un ciuffo di pelo incastrato in un tubo. O ancora chiedere a familiari e vicini l’ultima volta hanno visto il gatto o cose di questo tipo.

Andare in giro ad urlare il nome del gatto è quanto di più inutile di possa fare. I felini solitamente si bloccano se finiscono in un luogo a loro non familiare. Una volta trovato un nascondiglio difficilmente escono allo scoperto. Non sono da escludere i veicoli. Basta un finestrino aperto ed il gioco è fatto. Se poi è chiuso potrebbe possono anche mettersi sotto all’automobile.

A prescindere da ciò non bisogna mai darsi per vinti. A differenza dei cani, i gatti sanno districarsi meglio in questi frangenti e anche se passa un po’ di tempo anziché disperarsi è doveroso proseguire le ricerche. Magari può venir fuori un particolare in grado di fare la differenza e che può consentire di arrivare immediatamente al proprio amichetto a quattro zampe.