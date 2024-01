L’anno inizia male per questi segni zodiacali: la seconda metà di gennaio sarà davvero dura per loro

Secondo le previsioni delle stelle la seconda parte del mese di gennaio non sarà per niente positiva per alcuni segni zodiacali. Ecco quali sono

L’anno nuovo è appena iniziato, ma non per tutti i segni zodiacali ha portato buone notizie. Anzi ad onor del vero per alcuni non ha in serbo nulla di positivo, almeno in questa primissima fase. Ma d’altronde le stelle sono così, oggi magari prevedono qualcosa di buono e nel giro di pochi giorni si ribalta tutto.

Andando nello specifico nella seconda metà di gennaio tre specifici segni si ritroveranno ad affrontare delle particolari situazioni che li metteranno a dura prova. Ciò però non significa che resteranno senza risorse o senza sostegno, ma in qualche modo dovranno darsi da fare per cambiare lo stato delle cose.

I motivi per cui tre segni zodiacali saranno alle prese con finale di gennaio piuttosto arduo

I segni in questione soni Pesci, Leone e Acquario. Per quanto concerne i nati sotto il primo segno dovranno badare a delle circostanze che metteranno a dura prova i loro nervi. Ciò li porterà ad avere delle tensioni e dei disaccordi frequenti con chi li circonda e non sempre riusciranno a mantenere la calma e a fare le scelte giuste. La loro empatia però può aiutarli ad alleviare alcuni conflitti e a creare rapidamente delle collaborazioni fruttuose. Dovranno far leva sul dialogo, ascolto e comprensione reciproca per risolvere i problemi di inizio anno.

Il Leone invece sarà alle prese soprattutto con delle difficoltà in ambito professionale. Ma non tutti mali vengono per nuocere. Infatti da ciò potrebbe trarre anche alcuni benefici. Potranno infatti arrivare al successo superando diversi ostacoli e affrontando delle sfide che si troveranno ad affrontare. Dal punto di vista sentimentale il quadro è di gran lunga più roseo. Rafforzeranno le loro relazioni affettive e vivere dei momenti di puro amore.

L’Acquario dal canto suo si ritroverà di fronte a diversi bivi sia nella vita privata sia in quella professionale. Dover prendere delle decisioni cruciali potrebbe essere causa di forti stress. Valutare tutti i pro e contro prima di agire può essere fondamentale per non sbagliare. A prescindere da ciò, badare al pratico appare la migliore opzione per superare gli ostacoli che si presentano lungo il tragitto. Per fortuna potranno contare sul sostegno dei loro amici e parenti pronti a dargli manforte in questo momento particolarmente delicato della loro vita.