Wi-Fi 7, cos’è e come rivoluzionerà le nostre case | Banda ultralarga priva di fili

Presentati al CES di Las Vegas i prodotti che utilizzeranno il Wi-Fi di settima generazione; sul mercato è già il nuovo standard.

Il mondo della tecnologia è pronto a fare un salto in avanti con l’arrivo ufficiale del Wi-Fi 7, che sfrutta una banda ultra larga per connettere dispositivi non solo nelle case, ma anche in applicazioni aziendali e industriali.

Presentato al CES di Las Vegas, questo nuovo standard, definito dalla Wi-Fi Alliance secondo i requisiti tecnici dello standard 802.11be, promette una serie di vantaggi rivoluzionari.

Tra i principali produttori di elettronica di consumo, prodotti hi-tech e IoT, il Wi-Fi 7 è ora una realtà, con dispositivi che supportano il nuovo standard e assicurano la retrocompatibilità con le versioni precedenti.

Con previsioni di vendite che superano i 233 milioni di dispositivi quest’anno e un impressionante picco di 2,1 miliardi di apparecchi nel 2028, il Wi-Fi 7 si preannuncia come un protagonista chiave nella connettività futura.

Wi-fi 7: quali sono le nuove funzionalità

Questo nuovo standard introduce diverse funzionalità avanzate, tra cui:

Canali a 320 MHz : Disponibili in paesi come l’Italia, questi canali sfruttano la banda 6 GHz per eliminare interferenze e migliorare le prestazioni.

: Disponibili in paesi come l’Italia, questi canali sfruttano la banda 6 GHz per eliminare interferenze e migliorare le prestazioni. Wi-Fi Ultra-Wide Channels : Raddoppiano le dimensioni dei canali attuali per consentire velocità multigigabit e un throughput elevato.

: Raddoppiano le dimensioni dei canali attuali per consentire velocità multigigabit e un throughput elevato. Multi-Link Operation (MLO) : Permette ai dispositivi di trasmettere e ricevere dati simultaneamente su più collegamenti, migliorando la velocità effettiva, riducendo la latenza e aumentando l’affidabilità.

: Permette ai dispositivi di trasmettere e ricevere dati simultaneamente su più collegamenti, migliorando la velocità effettiva, riducendo la latenza e aumentando l’affidabilità. 4K QAM e QAM512 Block-ack compresso : Aumentano la velocità di trasmissione e migliorano l’efficienza, riducendo i costi generali.

: Aumentano la velocità di trasmissione e migliorano l’efficienza, riducendo i costi generali. Più RU per una singola STA : Migliora la flessibilità per la pianificazione delle risorse dello spettro, aumentando l’efficienza.

: Migliora la flessibilità per la pianificazione delle risorse dello spettro, aumentando l’efficienza. Accesso Uplink Attivato e QoS per EPCS: Ottimizza l’accesso uplink e mantiene la priorità e la qualità del servizio nelle reti di accesso Wi-Fi, specificamente per situazioni di emergenza.

Diverse aziende, tra cui Broadcom, CommScope Ruckus Networks, Intel, MaxLinear, MediaTek e Qualcomm, sono tra i pionieri nella certificazione Wi-Fi 7. Queste aziende stanno sviluppando soluzioni all’avanguardia che incorporano il nuovo protocollo, garantendo esperienze utente di alta qualità.

Un prodotto pensato anche per i gamer

Al CES di Las Vegas, Intel ha presentato soluzioni chiavi in mano per il mercato OEM, come il Wi-Fi 7 Be200 e il Wi-Fi 7 Be202, che supportano anche Bluetooth 5.4. Acer ha lanciato due nuovi router della serie Predator, dedicati a videogiocatori e streamer, con velocità impressionanti e tecnologie avanzate. Altri player importanti includono Netgear con il Nighthawk Tri-Band e TP-Link con la linea Deco Mesh Wi-Fi, offrendo velocità incredibili e soluzioni adatte anche ai gamer più esigenti.

Amazon si unisce alla partita con l’Eero Max 7, un sistema mesh per la casa basato su Wi-Fi 7. Prime anticipazioni suggeriscono che dispositivi come il Samsung S24 Ultra e il notebook Omen Transcend 14-FB0097NR di HP potrebbero supportare il nuovo standard. In un futuro prossimo, il Wi-Fi 7 promette di essere presente su una vasta gamma di dispositivi, tra cui televisori, console di gioco, smartphone, portatili e tablet, aprendo le porte a un’esperienza di connettività senza precedenti. Con velocità impressionanti, latenza ridotta e una serie di nuove funzionalità, il Wi-Fi 7 si candida a diventare il nuovo standard di riferimento per la connettività senza fili.