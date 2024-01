Bonifico istantaneo, evita di usarlo per questi pagamenti: si rischia davvero grosso!

I Bonifici istantanei sono sempre più diffusi, ma attenzione a servirsi di questa forma di pagamento perché in alcuni casi potrebbe essere rischiosa.

Il Bonifico istantaneo, anche conosciuto come istant payment o pagamento immediato, permette di trasferire del denaro da un conto all’altro entro pochi secondi dall’operazione.

Questa nuova forma di pagamento è stata introdotta nel 2017 e da allora è diventata sempre più diffusa, soprattutto, per il fatto che offre velocità e convenienza per effettuare pagamenti. Con il bonifico istantaneo, infatti, il trasferimento della somma viene effettuata praticamente in tempo reale. Un altro aspetto molto interessante di questo servizio è che, oltre ad essere disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 compresi i giorni festivi, considerato che può essere eseguito anche in modalità home banking, ha il vantaggio di avere un costo piuttosto contenuto, di poco superiore a quelle di un bonifico tradizionale.

Per procedere con l’operazione è necessario avere il codice IBAN del beneficiario, inserire l’importo da inviare e la causale, et voilà, nel giro di pochi secondi la somma sarà traferita al beneficiario. Attenzione, però, perché questa pratica non è esente da possibili rischi.

Bonifico istantaneo: ecco il rischio maggiore

Negli anni, il bonifico istantaneo è diventata la forma di pagamento più utilizzata al mondo. Del resto, si tratta di uno strumento comodissimo! Bastano pochi click e si può trasferire, in pochi secondi, del denaro da un conto corrente all’altro, in qualsiasi momento comodamente seduti sul proprio divano di casa. Tuttavia, in pochi sanno che l’istant paymant può nascondere un grosso rischio, per cui, non è sempre sicuro utilizzare questo strumento per tutti i pagamenti.

Il motivo è presto detto: il bonifico istantaneo, una volta confermato, non può essere revocato. Infatti, a differenza del bonifico tradizionale o ordinario, che è sempre possibile revocare dopo qualche ora, quello istantaneo non è revocabile. Per questo motivo, molti sconsigliano l’utilizzo di questa forma di pagamento, soprattutto, per gli acquisti online. I malintenzionati che invitano a concludere una transazione con bonifico istantaneo per accorciare le tempistiche e sparire con il bottino, sono sempre dietro l’angolo.

Dunque, in attesa di meccanismi di sicurezza più efficaci per i consumatori, è meglio tenere alta la guardia. Considerato che il maltolto è praticamente impossibile da recuperare, è meglio prestare molta attenzione a identificare il destinatario dell’eventuale pagamento. Questo significa che è preferibile ricorrere ai pagamenti istantanei solo nel caso in cui ci sia l’assoluta certezza di effettuare un’operazione sicura.