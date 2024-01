C’è qualcosa che ti spaventa tanto? È colpa del tuo segno zodiacale: tutte le fobie segno per segno

Chi non ha una paura che lo tormenta? Ebbene, in parte sarebbe colpa del segno zodiacale di appartenenza.

Quando si parla di paura ci si riferisce a uno “stato emotivo consistente in un senso di insicurezza, di smarrimento e di ansia di fronte a un pericolo reale o immaginario o dinanzi a cosa o a fatto che sia o si creda danno”. Si tratta di una emozione cosiddetta primaria, di base, universale, dunque, comune a tutti. Questo significa che, indipendentemente dalla causa, tutti conoscono la paura.

Insomma, che si tratti dell’idea di perdere il lavoro, del possibile tradimento del partner, dell’altezza o del buio, ognuno di noi nasconde dentro di sé una grande paura. Tuttavia, se in alcuni casi, si tratta solo di uno stato passeggero che può essere visto anche come una reazione positiva, considerato che ci spinge a metterci in guardia da possibili pericoli, in altri casi questa emozione può diventare pesante come un macigno, fino a diventare penalizzante.

Secondo gli esperti in astrologia, anche le stelle influiscono in modo significativo sul rapporto che ognuno di noi ha con la paura. Vediamo allora, le fobie più grandi segno per segno.

Oroscopo: le fobie più grandi segno per segno

Come spesso ricordiamo, gli astrologi sostengono che le stelle sono in grado di influenzare diversi aspetti della nostra personalità. Allo stesso modo, condizionano le nostre più grandi paure. I nativi dell’Ariete, ad esempio, sono tremendamente spaventati dall’eventualità di fallire. Noto per essere molto ambizioso, l’Ariete trema al solo pensiero di non riuscire a realizzarsi e mancare l’obiettivo. Forti e determinate, le persone nate sotto il segno del Toro non vogliono mostrare i loro punti deboli, e hanno paura di ammetterle anche con loro stesse. I Gemelli, invece, temono la solitudine. Amanti dello stare in compagnia, non vogliono stare soli neanche per un secondo.

Il Cancro ha la fifa del tradimento. Per natura profondamente fedeli, le persone nate sotto il segno del Cancro non riescono proprio a superare l’angoscia di un eventuale tradimento. La grande preoccupazione dei nativi del Leone è, invece, quella di passare inosservati. Noti per l’egocentrismo, i Leone sono letteralmente terrorizzati dall’invisibilità. Le persone nate sotto il segno della Vergine sono spaventati dall’idea di non essere all’altezza delle situazioni, tanto da essere paralizzati dalla paura di sbagliare.

Famoso per la sua vanità, lo Scorpione teme di non essere apprezzato, fino al punto di sprofondare in un grave stato di frustrazione. Le persone nate sotto il segno del Sagittario, invece, hanno paura di essere sminuiti, mentre, i Capricorno non riescono proprio ad accettare l’eventualità di fallire in qualcosa. Omologarsi alla massa è la grande fobia dei nativi dell’Acquario, infine, i Pesci tremano all’idea di rimanere soli perché in queste situazioni si lasciano sopraffare da pensieri negativi e terribili insicurezze.