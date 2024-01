Caffè, se hai questi disturbi smetti subito di berne: l’allerta dei medici

Nel nostro Paese, bere caffè è quasi un rito al quale è difficile rinunciare. Tuttavia, secondo i medici, ci sono casi in cui dovrebbe essere evitato.

Il caffè fa parte della cultura del nostro Paese. Secondo numerosi studi e ricerche sul consumo di caffè in Italia, pare che mediamente venga bevuta più di una tazzina al giorno, 1,5 tazzine di espresso per l’esattezza. Per un totale di 9,3 milioni di caffè. Insomma, per gli italiani bere caffè rappresenta un rito di cui proprio non si può fare a meno.

Del resto, ricco di sostanze nutritive preziosissime per il nostro corpo, il caffè è un vero toccasana per la salute. La miscela nera è nota per essere un incredibile energizzante, ma i benefici sarebbero molti di più. Numerosi studi hanno evidenziato come bere caffè aiuti a ridurre il rischio di diabete, Alzheimer, malattie cardiache. Inoltre, questa bevanda contribuisce con efficacia al mantenimento del peso forma e combatte il rischio di depressione. Questo, a patto che, venga assunta con moderazione, ovvero, non vengano superate le 4 tazzine di caffè al giorno, per un totale di 300/400 milligrammi di caffeina.

Come per ogni cosa, però, c’è sempre il rovescio della medaglia. Infatti, secondo i medici l’assunzione di caffè dovrebbe essere evitata da chi avverte specifici disturbi. Infatti, in questo caso, può avere un impatto tutt’altro che benefico sulla salute.

Caffè: quando fa male alla salute

Come abbiamo visto, bere caffè con moderazione apporta numerosi benefici all’organismo. Tuttavia, come per ogni cosa, c’è sempre un rovescio della medaglia. Infatti, secondo i medici, ci sono alcuni casi in cui, avere questa abitudine può avere un impatto tutt’altro che benefico sulla salute.

In particolare, dovrebbe subito smettere di bere caffè chi accusa tre sintomi specifici. A lanciare l’allerta il dottor Sooj, medico di pronto soccorso del Servizio sanitario nazionale britannico. Secondo Sooj, dovrebbe tenere alla larga il caffè, chi fa fatica a dormire o soffre di ansia o palpitazioni cardiache.

Come ha spiegato ai suoi 59 mila follower su Tik Tok: “Il caffè rimane nel nostro sistema molto più a lungo di quanto pensiamo, ciò significa che è probabile che la tazzina di caffè mattutina sia ancora nel nostro organismo quando ci mettiamo a letto la notte e che riduca enormemente la qualità del nostro sonno”. Insomma, sebbene il medico riconosca i benefici di questa bevanda, ne sconsiglia l’assunzione per chi è particolarmente sensibile alla caffeina: “Per favore, riducete la quantità di caffè che bevete ogni giorno. Anche se l’ideale sarebbe rinunciarvi completamente”.