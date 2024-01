Amore, questo atteggiamento distrugge la coppia: cosa evitare per avere una felice relazione

Secondo Amanda Hanson, psicologa e autrice, c’è un atteggiamento che andrebbe evitato per avere una relazione felice. Ecco cosa distrugge una coppia.

Trovare l’amore della vita non è sempre semplice, ma prima o poi capita a tutti di perdere la testa per qualcuno ed essere ricambiati, fino a creare un legame stabile. Col passare del tempo, però, la coppia può essere minacciata da alcuni atteggiamenti che, se protratti nel tempo, possono allontanare in maniera definitiva i partner. Ad esempio, per scongiurare una crisi di coppia è assolutamente vietato svalutare o sminuire il proprio partner. Chi non si sente apprezzato, presto o tardi, potrebbe stufarsi mettendo fine alla relazione. In una coppia sana è, poi, indispensabile la fiducia. Quando questa viene a mancare si creano malintesi e gelosie che col tempo possono spezzare il legame tra due persone.

Un altro comportamento dannoso che può distruggere la coppia è la mancanza di condivisione. Chi vive molto separatamente, anche il tempo libero, rischia di perdere la complicità e, dunque, l’entusiasmo di coppia. Inoltre, per un felice rapporto di coppia è fondamentale l’intimità e la vita sessuale. Far fatica ad avere intimità con il proprio partner può essere sintomo di qualcosa che non và.

Infine, secondo Amanda Hanson, psicologa e autrice, c’è un atteggiamento che và assolutamente evitato per avere un rapporto di coppia sano, equilibrato e duraturo.

L’atteggiamento da evitare per una relazione felice

La prima fase di ogni storia d’amore è sempre tutta rose e fiori, ma col passare del tempo, le cose tendono ad affievolirsi. E’ proprio in questa fase che diventa necessario coltivare il proprio rapporto giorno per giorno per evitare che si logori in maniera definitiva.

Come molti sanno, avere una relazione sana, equilibrata e duratura richiede impegno e rispetto reciproco. In più, esistono dei comportamenti che andrebbero assolutamente evitati per salvaguardare il benessere della coppia. Nello specifico, come evidenzia Amanda Hanson, psicologa e autrice, ci sarebbe un atteggiamento profondamente destabilizzante nei rapporti di coppia.

La Hanson attraverso un video su Tik Tok, ha spiegato come abbracciare il ruolo di vittima all’interno di una coppia possa diventare una sorta di macino per l’altra metà. Secondo la psicologa, le continue lamentele come, ad esempio, “faccio tutto per gli altri, nessuno mi aiuta mai, non ho mai un giorno libero” sono distruttive all’interno di una coppia. “Questo atteggiamento – ha avvertito la Hanson – potrebbe diventare un peso per il partner”.