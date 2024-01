Smartphone: la classifica delle migliori performance | 5 dispositivi che ti rivoluzioneranno la vita

Il fascino degli smartphone top di gamma: lista dei migliori telefoni per prestazioni e costi, chi vince la sfida?

Quando si tratta di scegliere uno smartphone, il budget gioca un ruolo cruciale per la maggior parte degli acquirenti.

La ricerca del miglior dispositivo possibile è un obiettivo comune, ma ciò che rende davvero un telefono il migliore può variare in base alle esigenze individuali e alle performance oggettive.

Recentemente, AnTuTu ha rilasciato la sua annuale classifica dei migliori smartphone, basata su parametri oggettivi di performance.

Una tendenza interessante emerge analizzando i primi cinque dispositivi di fascia alta: essi condividono un elemento sotto la scocca, piuttosto che sulla confezione. Ecco di cosa si tratta.

I 5 vincitori sono accomunati da questo dettaglio, ma…

La sorpresa più evidente nella classifica è la presenza di SoC (System on Chip) Snapdragon 8 in tutti i primi cinque dispositivi. Questo processore sembra essere la chiave del successo, con punteggi superiori a 1500000 nei test di AnTuTu. Al quinto posto si trova il Nubia Z50, con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 2. Seguono il Galaxy S23+ e il Galaxy S23 Ultra, entrambi con Snapdragon 8 Gen 2 OC, rispettivamente in quarta e terza posizione. Il secondo smartphone più potente al mondo è il MI 13, mentre il vincitore assoluto è lo IQOO 12, che si distingue per l’utilizzo della terza generazione di Snapdragon 8, accompagnato da 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Sebbene questi dispositivi si posizionino ai vertici delle classifiche di performance, è sorprendente scoprire che il loro costo varia notevolmente. Mentre il Galaxy S23 Ultra, terzo in classifica, si trova a poco meno di mille euro sul sito ufficiale Samsung, il MI 13 di Xiaomi e il VIVO IQOO 12 possono essere acquistati online per circa 650 euro. Questo solleva una domanda interessante: il prezzo elevato è davvero sinonimo di prestazioni superiori? La risposta sembra variare, poiché dispositivi come il MI 13 e lo IQOO 12 dimostrano che è possibile ottenere elevate performance senza dover spendere una fortuna.

Il vincitore assoluto non costa più di 700 euro

Il VIVO IQOO 12, in particolare, cattura l’attenzione offrendo la massima potenza a un prezzo relativamente contenuto. La sua terza generazione di Snapdragon 8, insieme a una generosa quantità di RAM e memoria interna, lo rende un dispositivo al top della sua categoria. La possibilità di acquistare uno smartphone di fascia alta senza dover svuotare il portafoglio potrebbe essere una scelta attraente per molti consumatori.

La ricerca del miglior smartphone non deve necessariamente tradursi in una spesa eccessiva. Con le giuste informazioni e considerazioni sulle proprie esigenze, è possibile trovare dispositivi di fascia alta che offrono prestazioni eccellenti a prezzi più accessibili. La tecnologia di punta non deve essere sinonimo di costi proibitivi, e le classifiche come quella di AnTuTu forniscono un utile punto di partenza per chi desidera trovare il perfetto equilibrio tra prestazioni e prezzo nel vasto mondo degli smartphone.