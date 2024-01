Camminare fa bene al cervello, la scienza svela quanti passi fare al giorno per mantenerlo giovane

Secondo un recente studio, camminare non fa bene solo al corpo ma anche al cervello. Ecco quanti passi fare ogni giorno per mantenerlo giovane.

Tutti sanno che l’attività fisica fa bene al nostro corpo. In particolare, camminare donerebbe grandissimi benefici all’organismo. Ci fa sentire in forma, ci mette di buon umore ed è in grado di tenere alla larga pericolose malattie dovute all’avanzare dell’età.

Infatti, un recente studio scientifico ha provato che fare un dato numero di passi ogni giorno ha incredibili effetti benefici sul cervello. Lo studio, condotto dai ricercatori del Brain Health Center del Pacific Neuroscience Institute e intitolato “L’attività fisica correlata all’esercizio è correlata ai volumi cerebrali in 10.125 individui”, ha esaminato più di 10 mila persone.

I risultati, pubblicati sulla rivista specializzata nel settore “Journal of Alzheimer’s Disease” (JAD), sono davvero sorprendenti.

Camminare fa bene al cervello: le evidenze scientifiche

Secondo un recente studio, l’attività fisica, oltre ad essere una validissima alleata del benessere del corpo, avrebbe incredibili effetti benefici anche sul cervello. In particolare, camminare farebbe miracoli per alcune aree del cervello, in particolare quelle che servono per la memoria e l’apprendimento.

I ricercatori del Brian Healt Center del Pacific Neuroscience Institute, hanno esaminato oltre 10 mila persone, evidenziando come chi camminasse regolarmente, facendo un preciso numero di passi, avesse sviluppato volumi crerebrali più grandi nelle aree più importanti, tra cui ci sono anche la materia grigia (indispensabile per informazioni) e la materia bianca, che unisce diverse aree del cervello tra cui l’ippocampo. “La nostra ricerca – ha dichiarato a JAD il prof. Cyrus A. Raji, ricercatore capo – supporta studi precedenti che dimostrano che essere fisicamente attivi fa bene al cervello. L’esercizio fisico non solo riduce il rischio di demenza, ma aiuta anche a mantenere le dimensioni del cervello, il che è fondamentale con l’avanzare dell’età”.

I ricercatori hanno rivelato anche il numero preciso di passi da fare ogni giorno: “Abbiamo scoperto che livelli moderati di attività fisica, meno di quattromila passi al giorno, possono avere un effetto positivo sulla salute cerebrale”. Insomma, molto meno rispetto ai diecimila passi suggeriti da altri studi del passato e, certamente, più abbordabili dalla maggior parte delle persone. “Che si tratti di una passeggiata quotidiana o di uno sport preferito, l’attività fisica regolare può avere benefici duraturi per la salute del nostro cervello” concludono gli esperti.