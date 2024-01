La scienza parla chiaro, pensare troppo fa male: meglio seguire il proprio istinto

Secondo alcune evidenze scientifiche agire d’istinto non è così sbagliato come si possa pensare. Anzi, in molti casi può essere una soluzione

Quante volte ci siamo sentiti dire che è meglio fermarsi a riflettere prima di agire e di non lasciarsi prendere dall’istinto. Sicuramente tante, ma d’altronde si tratta di una convinzione piuttosto comune e ben radicata a livello popolare. A quanto pare però ignorare l’intuizione può essere un errore in alcune circostanze.

La scienza però ha messo seriamente in discussione questo genere di approccio. Nello specifico gli studiosi della University of Reading hanno analizzato questa dinamica e sono giunti alla conclusione che affidarsi alle proprie intuizioni potrebbe portare a decisioni più efficaci nonostante siano meno ponderate.

Agire d’istinto: cosa hanno portato alla luce gli studi

A tal proposito è stato utilizzato il concetto di “gut feeling” o sesto senso, che si riferisce a quelle percezioni intuitive che spingono le persone a compiere determinate azioni. Si tratta di un fenomeno che si manifesta tramite degli stimoli inviati dal cervello all’intestino e di fatto agisce come una sorta di secondo cervello che ci spinge a reagire.

D’altronde l’intuizione non è dovuta unicamente ad un impulso soggettivo, ma ad un serie di dati soggettivi e oggettivi derivanti dalle esperienze personali e dalla conoscenza dell’ambiente circostante. Dunque il gut feeling non è un semplice impulso irrazionale e per effetto di ciò gli studi dimostrano che ignorare il proprio istinto può portare a commettere più errori rispetto a chi sceglie di affidarsi al proprio intuito.

A ciò va aggiunto anche che la riflessione eccessiva può essere controproducente e può danneggiare sia la mente che il corpo. Quindi ascoltare più il proprio istinto a scapito della razionalità non è più da considerare come un qualcosa estremo, ma va catalogato come un assunto scientifico.

Può sembrare strano? Decisamente, ma è proprio questo il bello di alcune dinamiche della vita. Uscire dagli schemi per seguire le proprie sensazioni può essere più salutare di quanto si creda. Ovviamente ciò non significa che bisogna completamente mettere da parte la ragione, soprattutto per questioni che possono davvero cambiare la propria esistenza. Serve giusto quel pizzico di sana leggerezza nel quotidiano che può essere utile a sciogliere dei nodi in pochi minuti su tematiche che magari avrebbero rubato molto più tempo. Non resta che provare, così da capire che effetto fa e a quali conseguenze porta.