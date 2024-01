Caffè, cosa rischia il tuo corpo se ne bevi tanto: la scienza spiazza tutti

Una recente ricerca ha evidenziato come il consumo eccessivo di caffè sia strettamente collegato a grossi rischi per la salute.

Il caffè è, senza dubbio, tra le bevande più amate al mondo. Per tantissime persone, bere caffè rappresenta quasi un rito al quale è impossibile rinunciare, soprattutto al mattino per iniziare meglio la giornata. Del resto, si tratta di una bevanda che, se assunta con moderazione, comporta diversi benefici per il nostro organismo.

La miscela nera, infatti, non è solo un potente energizzante, ma è un vero e proprio alleato per la salute. Secondo gli esperti, bere moderate quantità di caffè, comporterebbe benefici sorprendenti. Ricco di sostanze nutritive aiuta a ridurre il rischio di diabete, di Alzheimer, di malattie cardiache. Inoltre, contribuisce al mantenimento del peso forma e contrasta il rischio di depressione.

Tutti benefici provati scientificamente, ma che hanno un’unica premessa: la moderazione. Al contrario, esagerare col caffè, mette in serio rischio la salute. Stando a quanto emerso in diverse ricerche, eccedere con il consumo di caffè può essere davvero pericoloso.

Cosa si rischia a esagerare col caffè

Il caffè è certamente una delle bevande più popolari al mondo. Diversi milioni di persone non riescono proprio a rinunciare ad almeno una tazzina di espresso al giorno. Del resto, oltre ad avere un gusto delizioso, la miscela nera consumata con moderazione può certamente offrire significativi benefici per la nostra salute. Ma cosa succede al nostro corpo se ne beviamo tanto?

Quando si eccede con la caffeina, il nostro organismo viene esposto ad una serie di grossi rischi. Bere tanto caffè può causare diversi disturbi, che possono variare da persona a persona. Oltre che mal di testa, mal di stomaco e minzione frequente, un consumo eccessivo di questa bevanda può comportare problemi come nervosismo, irritabilità, disturbi del sonno, nausea e tachicardia.

Insomma, per non incappare in questi disturbi, che possono manifestarsi anche in modo grave, meglio non esagerare con la quantità di caffè. Come per altre cose, la moderazione è la chiave. In generale, le linee guida suggeriscono di limitare il consumo a circa 400 milligrammi al giorno, dunque, 3 – 4 tazzine di espresso. Ad ogni modo, va ricordato che la caffeina può essere presente anche in altre bevande come il tè e le bevande energetiche. Quindi, è necessario tener conto di queste fonti nel calcolo totale dell’assunzione di caffeina.