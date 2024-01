La dieta rivoluzionaria del Dottor Nowzaradan | Rinuncia a questo e perderai 12 kg

La dieta del medico più famoso della TV sta spopolando sul web: scopri come il dottor Now ti rimetterebbe in sesto.

Ci sono personaggi pubblici che sono diventati famosi per il proprio talento o professionalità… e poi c’è il dottor Younan Nowzaradan.

Nulla da togliere al professionista, medico iraniano naturalizzato statunitense che nel nostro paese però è meno conosciuto per i suoi risultati accademici e più per la sua partecipazione a programmi come “Vite al limite”.

Sugli schermi televisivi il dottor Now appare come un personaggio burbero e diretto, poco incline al concedere errori ai suoi pazienti.

Ma la dieta da lui proposta è davvero così restrittiva e impossibile? Scopriamola assieme.

La mossa che ti fa perdere 12 chili in un mese

Il dottor Now, esperto in nutrizione e gestione del peso, ha recentemente presentato un programma dietetico innovativo che promette di far perdere fino a 12 chili in un solo mese. Con la sua vasta conoscenza delle proprietà alimentari, il dottor Now personalizza piani dietetici per i pazienti, concentrandosi in particolare su coloro che affrontano gravi problemi di peso. La chiave del successo del dottor Now è l’approccio olistico che integra una dieta specifica con un rigoroso regime di attività fisica.

Questo approccio completo ha attirato molte persone, specialmente coloro che lottano con problemi di peso cronici. La sua ultima creazione, una dieta settimanale progettata per far perdere peso in modo rapido ed efficace, ha generato grande interesse. Questo programma dietetico, adatto a coloro con almeno 20 chili in eccesso, è destinato a un pubblico specifico che cerca una soluzione mirata. Il dottor Now ha adottato un approccio unico, proponendo un percorso dietetico composto solo da tre pasti al giorno, senza alcun spuntino. Questo si discosta nettamente dalle diete convenzionali che suggeriscono cinque pasti giornalieri, ma c’è una ragione.

Come funziona la dieta del Dottor Now?

La dieta del dottor Now si basa su un’assunzione di 1200 calorie al giorno, accompagnata da un adeguato consumo di acqua. Tuttavia, la caratteristica distintiva è la restrizione severa dei carboidrati. Pasta e pane sono banditi, così come le carni e i cibi fritti. Anche i condimenti eccessivi sono esclusi. L’approccio del dottor Now, definito “low carb”, si concentra sull’approvazione di alimenti specifici. Gli asparagi, i carciofi, i broccoli, i cavoli, il sedano, le melanzane, i fagiolini e i porri sono consentiti, le verdure non amidacee come zucchine, broccoli, cavolfiori e insalata sono incoraggiate, ma quelle amidacee sono sconsigliate.

La reputazione del dottor Now si basa sui risultati tangibili ottenuti dai suoi pazienti. La sua ultima dieta ha suscitato un notevole interesse per la sua promessa di risultati significativi in tempi brevi. Sebbene questa dieta possa non essere adatta a tutti, per coloro che soddisfano i criteri potrebbe rappresentare una svolta nella lotta contro il peso eccessivo. Il dottor Now continua a dimostrare il suo impegno nel fornire soluzioni efficaci per coloro che cercano di raggiungere il loro peso ideale. La sua dieta innovativa potrebbe essere la chiave per una trasformazione fisica rapida e duratura per chi è disposto a seguire il suo rigoroso programma dietetico e di esercizio.