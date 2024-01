Andare a letto con i capelli bagnati fa davvero venire il raffreddore? Tutta la verità

Da sempre ci dicono che addormentarsi con i capelli bagnati non è la scelta giusta per la propria salute, perché rischiamo un bel raffreddore. Ma è davvero così?

Fare una bella doccia o un bagno prima di andare a letto è un vero piacere e, per molti, rappresenta quasi un rito al quale è impossibile rinunciare, un modo per togliere via tutto lo stress e la fatica accumulata durante la giornata. Anche diversi studi scientifici hanno dimostrato gli effetti benefici che questa pratica ha sul nostro corpo. Secondo gli esperti, infatti, fare una doccia o un bagno prima di dormire, favorisce il rilassamento e, dunque, a migliorare la qualità complessiva del sonno.

Tuttavia, può capitare di essere talmente stanchi da non avere alcuna voglia di asciugare i capelli, e così si va direttamente a letto. Sfortunatamente, sebbene non sia una questione che riguarda tutti quelli che hanno questa abitudine, andare a letto con i capelli bagnati può causare diversi effetti spiacevoli.

Le credenze popolari, da sempre sconsigliano di andare a letto con i capelli bagnati, per evitare di svegliarsi con il raffreddore, ma è davvero così? Scopriamolo di seguito.

Andare a letto con i capelli bagnati: ecco perché non dovresti farlo

Dopo una stancante giornata di lavoro, asciugare i capelli può essere davvero difficile, oltre che noioso. Tuttavia, andare a letto con i capelli bagnati non è proprio una buona idea, anzi, può causare numerosi effetti spiacevoli. E non solo perché, come suggeriscono le credenze popolari si rischia il raffreddore.

Anzi, diversi test scientifici hanno evidenziato che dormire con i capelli bagnati non causerebbe direttamente il raffreddore. Dunque, sarebbe errato affermare che la causa di un eventuale raffreddore sia riconducibile all’aver dormito con i capelli bagnati o umidi. Tuttavia, coricarsi con i capelli bagnati causerebbe effetti spiacevoli per la pelle del cuoio capelluto, del viso e di altre parti del corpo. Andare a letto senza prima asciugare i capelli può causare la rottura dei capelli, prurito al cuoio capelluto, formazione di forfora, dolori muscolari e favorisce la proliferazione dei batteri.

Insomma, meglio tenere asciutti i capelli quando si dorme! Se proprio non si riesce a fare a meno di andare a letto con i capelli bagnati, meglio prendere almeno qualche accorgimento. Dunque, tamponare i capelli con un asciugamani, o tenerli fermi con una fascia, e preferire una biancheria in seta per il cuscino, in modo da ridurre l’attrito tra i capelli e il guanciale.