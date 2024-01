Il lavoro da casa più ricercato dalle aziende: può valere cifre fuori dalla media

Il lavoro da casa va sempre più per la maggiore. Tra le mansioni più ricercate però ne spicca una per cui le aziende sono disposte a pagare davvero tanto

Ormai da più di qualche anno siamo immersi nel cosiddetto smart working, che sta consentendo a tante persone di guadagnare lavorando comodamente da a casa. Sono numerosi i settori in cui è stata possibile questa trasposizione e in alcuni casi gli stipendi sono davvero allettanti.

A tal proposito dagli Stati Uniti per uno specifico lavoro che si può svolgere comodamente da casa diverse aziende sono disposte a ricoprire d’oro i propri lavoratori. Con tutta probabilità come ogni tendenza proveniente da Oltreoceano anche questa potrebbe arrivare in Italia tra qualche anno. In attesa di capire se sarà così andiamo a capire qual è il settore che può fruttare lauti guadagni.

Qual è il lavoro da casa per cui le aziende farebbero carte false

Al contrario di quanto si possa pensare l’opportunità non ha a che fare con il settore tech, ma riguarda quello contabile. Ed è proprio per questa particolare figura professionale che molte società in USA sarebbero disposte a fare carte false. Attualmente è al primo posto nella classifica di FlexJobs dei migliori lavori da remoto dell’intero paese.

La domanda è sempre più crescente in diversi settori tra cui finanza, sanità e governo, mentre i professionisti del settore sono in calo visto che molti stanno andando verso la pensione e i giovani si iscrivono sempre a meno a facoltà correlata alla contabilità. La logica conseguenza è che le aziende si stanno spingendo ad offrire diverse posizioni lavorative da contabili da remoto per cercare di soddisfare le proprie necessità.

La previsione della Bureau of Labor Statistics (Unità del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti d’America) per i prossimi dieci anni è che questo andamento crescerà almeno del 4% con circa 15.000 posti di lavoro aggiunti ogni anno. D’altronde queste figure sono di fatto vitali visto che le aziende sono maggiormente esposte a rischi finanziari.

Per quanto concerne l’aspetto retributivo negli Stati Uniti un contabile può guadagnare in un anno circa 62.000 dollari (circa 62.000 euro). I profili più esperti possono ambire ad introiti di gran lunga maggiori che possono arrivare anche a più di 200.000 dollari (quasi 183.000 euro). In Italia la situazione è di gran lunga differente è la si va dai 1.500 euro a 2.500 euro al mese in base al grado maturità acquisito nel corso degli anni.