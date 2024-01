Isee sotto i 20mila euro, tutti i bonus e le agevolazioni previste per il 2024

Anche per il 2024, le famiglie con un Isee sotto i 20 mila euro possono contare su diversi bonus e agevolazioni.

Il Governo Meloni non ha mai fatto mistero della volontà di sostenere e assistere con particolare attenzione le famiglie a basso reddito. Dunque, anche per il 2024 sono diverse le misure di sostegno previste per i nuclei familiari che versano in condizioni economiche più difficoltose.

Nello specifico, se consideriamo il tetto Isee dei 20mila euro è possibile accedere a numerose prestazioni per il supporto al reddito previste dalla Legge di Bilancio 2024. Come molti sanno, l’indicatore Isee fotografa la situazione economica delle famiglie e più è basso e maggiori sono i vantaggi di cui è possibile fruire.

Vediamo allora, tutti i bonus e le agevolazioni 2024 previste per le famiglie con Isee inferiore a 20 mila euro.

Isee inferiore a 20 mila euro: tutti i bonus e le agevolazioni previste

La prima misura a cui hanno accesso i nuclei familiari con Isee inferiore a 20 mila euro è l’Assegno di Inclusione. In realtà, per aver diritto al nuovo sussidio che va a sostituire il Reddito di Cittadinanza, il tetto Isee è fissato a 9.360 euro. Un altro contributo di cui possono usufruire i nuclei familiari con Isee sotto i 20 mila euro è il bonus asili nido. L’aiuto ha un importo di 3mila euro al massimo spalmati in dieci rate il cui importo decresce all’aumentare dell’indicatore Isee.

Tra le misure più conosciute ed apprezzate, previste per le famiglie a basso reddito, c’è il bonus bollette, confermato al momento per i mesi si gennaio e febbraio 2024. In questo caso, il limite Isee è fissato a 9.630 euro, ma sale a 20 mila per le famiglie con almeno 4 figli a carico. Per il 2024 è stato confermato anche il bonus psicologo che ha un valore massimo di 1.500 euro per chi ha un Isee sotto i 15 mila euro. Un altro sostegno previsto per le famiglie che versano in condizioni di difficoltà economica è il bonus trasporti. Il contributo può essere riconosciuto a chi ha un Isee inferiore a 15 mila euro e prevede un importo massimo di 60 euro, spendibili per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici.

Poi c’è la Carta acquisti, anche conosciuta come Social Card, che però, è riservata esclusivamente alle famiglie con Isee inferiore a 8.052,75 euro, che hanno figli con meno di tre anni di età oppure con membri ultrasessantacinquenni. La card viene ricaricata ogni due mesi con un importo di 80 euro, spendibili per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità, per farmaci o per il pagamento delle bollette domestiche. Infine, l’esecutivo Meloni copre anche il diritto allo studio. Infatti, chi ha un Isee inferiore a 20 mila euro ha diritto alla riduzione delle tasse universitarie e, in alcuni casi, addirittura all’esenzione totale.