Attento a dove vai | Preparati se guidi in questo paese: è il più pericoloso in Europa

Un’indagine rivela il paese europeo con il più alto numero di incidenti stradali; a sorpresa, non è il numero di auto a fare la differenza…

La sicurezza alla guida è una questione di fondamentale importanza che coinvolge non solo le caratteristiche tecniche delle auto, ma anche il comportamento degli automobilisti.

Un elemento chiave è il nostro stile di guida, che può influire significativamente sulla frequenza e la gravità degli incidenti stradali.

Mentre le automobili sono progettate con elevati standard di sicurezza, è il conducente che detiene il controllo finale sul livello di rischio.

Per questo motivo è bene sapere che in alcuni paesi il rischio di incidenti è molto più alto che nel nostro: ecco dove, in particolare, bisogna prestare la massima attenzione.

Le statistiche lo confermano: il rischio di incidenti è più alto

Le statistiche evidenziano chiaramente come la geografia giochi un ruolo determinante nei tassi di incidenti stradali. Nonostante le auto siano sostanzialmente le stesse, ci sono luoghi con indici di incidenti più elevati rispetto ad altri. La differenza? Il tipo di guida delle persone che popolano quei territori. Ci sono regioni caratterizzate da una maggiore frenesia, corsa, indisciplina e stress al volante. In tali luoghi, le statistiche di incidenti raggiungono livelli preoccupanti. Questo fenomeno non è necessariamente legato alle caratteristiche tecniche delle auto, ma piuttosto al comportamento degli automobilisti.

Alcuni territori sono abitati da persone meno inclini al rispetto delle regole e alla disciplina nella guida. Questo si traduce in rapporti allarmanti su luoghi che emergono come veri e propri hotspot di pericolo a livello mondiale. Mentre in Italia siamo spesso concentrati sulla frenesia del traffico e sugli incidenti locali, altrove la situazione può essere ancor più critica.

Europa, chi vince e chi perde nella classifica

Una recente indagine condotta dalla International Drivers Association ha rivelato dati che potrebbero sfatare alcuni stereotipi. Secondo questa ricerca, il Paese europeo considerato più pericoloso per guidare è la Romania. L’indagine ha preso in considerazione diversi parametri, tra cui la qualità delle strade, le abitudini di guida, i costi dei carburanti e altre spese automobilistiche, oltre agli indici di mancato rispetto del Codice della strada. Nonostante la presenza di circa 441 auto su mille abitanti in Romania, le condizioni di guida risultano essere meno sicure rispetto ad altri paesi.

Questo studio evidenzia come il mix di vari fattori, combinato con il comportamento degli automobilisti, possa rendere la guida in questo paese più rischiosa. D’altro canto, al primo posto della classifica degli Stati più sicuri per la guida troviamo la Svizzera: questo Paese europeo è riuscito a distinguersi positivamente nei parametri analizzati, dimostrando che un approccio disciplinato alla guida e investimenti nella sicurezza stradale possono fare la differenza.