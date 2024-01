Sai quanto valgono le Cinquanta Lire micro? Scoprilo qui: alcune possono farti diventare davvero ricco

Non particolarmente amate quando vennero introdotte, oggi, le cinquanta lire micro hanno un incredibile valore collezionistico. Infatti, sono numerosi i collezionisti e gli appassionati di numismatica che le cercano attivamente.

Coniate tra il 1990 e il 1995, le cinquanta lire micro non furono apprezzate dagli italiani, ragion per cui, restarono in circolazione solo pochi anni. Esattamente identiche alle 50 Lire standard, quindi, stessa configurazione e stessa firma degli autori Romagnoli e Giampaoli, le micro, proprio come suggerisce il nome, avevano dimensioni più ridotte.

Queste piccole monete, infatti, avevano un diametro di soli 15 millimetri e pesavano solo 2,7 grammi, ma trovate parecchio scomode furono presto dismesse.

Tuttavia, attualmente, sono esemplari molto ricercati dai collezionisti, disposti a sborsare cifre pazzesche pur di accaparrarsene uno. Insomma, se ne hai una cinquanta lire micro conservata nell’angolo di in un cassetto, faresti bene a scoprire quanto valgono, perché potresti diventare davvero ricco!

Cinquanta lire micro: quanto valgono

La cinquanta lire micro, anche conosciuta con il nome 50 lire “Vulcano” in miniatura o “Vulcano II”, presenta al dritto una testa di donna, mentre, al rovescio il Dio Vulcano intento a martellare su di un cippo. Come abbiamo anticipato, pur essendo esattamente identica alla 50lire Vulcano standard, questa moneta non fu particolarmente amata dagli italiani che la trovavano piuttosto scomoda, per cui, restò in circolazione solo per pochi anni.

Tuttavia, attualmente, sono tantissimi i collezionisti e gli appassionati di numismatica che farebbero follie pur di avere uno di questi esemplari. Ad essere particolarmente ambite, soprattutto, le monete realizzate tra il 1990 e il 1991 che riportano errori di conio o errate centrature. In questi casi, trattandosi di monete più rare e difficili da reperire, possono essere vendute anche per oltre mille euro.

Ovviamente, non tutte le monete di questa edizione mini raggiungono quotazioni numismatiche interessanti. Infatti, normalmente, si trovano in vendita sui migliori siti di aste online ad un prezzo che non supera i 10 – 15 euro. Ad influenzare notevolmente il valore delle monete da cinquanta lire mini è, come abbiamo anticipato, la presenza di errori di conio o errate centrature e lo stato di conservazione. Più una moneta si presenta in buone condizioni, maggiore sarà il suo valore.