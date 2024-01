Listeria, arriva l’allerta del Ministero della Salute: questi i prodotti da non mettere nel carrello

Cresce il numero dei prodotti richiamati dal Ministero della Salute: Ecco cosa è meglio non mettere nel carrello.

Da tempo si sente parlare di listeria alimentare, ovvero, quella malattia infettiva trasmessa prevalentemente dal consumo di alimenti contaminati dal batterio Listeria monocytogenes.

Sebbene, nella maggior parte dei casi, la listeriosi non presenti sintomi particolarmente gravi, ci sono soggetti per cui questa malattia è potenzialmente mortale. Tra le categorie più a rischio vi sono gli anziani, chi ha deficit del sistema immunitario, chi è affetto da malattie croniche e le donne in stato interessante, con conseguenze anche gravi sul feto.

Per tale ragione, sono sempre più serrati i controlli sulle materie prime e sui prodotti alimentari con la spiacevole conseguenza di un significativo aumento del numero di prodotti richiamati dal Ministero della Salute. Ecco quali sono gli ultimi ritiri.

Listeria alimentare: gli ultimi richiami

Negli ultimi tempi, la listeriosi alimentare occupa spesso i titoli di giornali e siti di informazione, per via soprattutto dei numerosi richiami di prodotti da parte del Ministero della Salute. L’ultimo in ordine di tempo riguarda un lotto del salmone scozzese affumicato a marchio Kv Nordic, appunto per la presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto incriminato è venduto in confezioni da 270 grammi e il numero di lotto è L23334 con scadenza 17/01/2024. Per lo stesso motivo è stato recentemente richiamato anche un lotto di salame strolghino venduto con i marchi Assaggi e Paesaggi e Storie di Gastronomia. Imputate le vaschette da 80 grammi di salame affettato, che in etichetta riportano il numero di lotto L348 con scadenza 18/01/2024.

Ma, seppur per motivi diversi dalla presenza del batterio Listeria monocytogenes, la lista dei richiami resa nota dal Ministero della Salute si allunga con un lotto di Minestrone Gran Sapore Esselunga surgelato. In questo caso, il motivo riguarda la presenza di glutine non dichiarata in etichetta. Il prodotto può essere identificato dal numero di lotto LM339A con scadenza 12/2025. E’ stata, invece, la presenza di livelli non conformi di carica batterica totale e di enterobatteri nel prodotto, il motivo del ritiro di un lotto di spinaci in foglia scottati surgelati a marchio Pescasseroli Surgelati di alta qualità. Il lotto incriminato è riconoscibile dal numero 2592255 del 12/09/2023 con scadenza 07/03/2025, il prodotto è venduto in confezioni da 450 grammi.

Chiude la black list di inizio anno, la farina di mais biologica a marchio Azienda Agricola Bio Floriddia. La ragione del provvedimento riguarda la presenza di aflatossine totali e B1 superiori ai limiti di legge. Pertanto, occhio alle confezioni da 500 grammi e da un chilo dal Lotto 15.11.2023 con termine minimo di conservazione 30/06/2024, al Lotto 15.12.2023 con termine minimo di conservazione 31/07/2024.