Città più trafficate al mondo, i dati sono sconvolgenti: presenti diverse italiane

Ecco la graduatoria delle città più trafficata al mondo stilata in base all’ultimo Traffic Index di TomTom. Non poteva mancare l’Italia che propone diverse località

Il traffico è un problema che affligge molte città nel mondo e per questo viene rilevato annualmente ed utilizzato per realizzare delle statistiche piuttosto interessanti. In tal senso spicca il Traffic Index di TomTom (azienda nota per i suoi sistemi di navigazione) che nell’anno 2023 ha analizzato diversi sistemi di navigazione su veicoli e smartphone di 387 diverse città sparse in 55 paesi di tutto il mondo.

La classifica derivante da queste informazioni si basa sul tempo medio percorso dagli automobilisti in ogni città per percorrere un tratto di 10 km. In generale è stato registrato un calo generale delle velocità medie nella maggior parte delle città analizzate. Il “merito” è dell’aumento del costo del carburante che avuto ripercussioni molto importanti sulle abitudini delle persone.

Città più trafficate al mondo: quali sono le italiane inserite in classifica

Naturalmente è presente anche l’Italia con ben tre località. Prima di svelarle però è bene andare a fare una panoramica su quelle che sono le varie città in giro per il mondo inserite nella speciale graduatoria del Traffic Index di TomTom. Sono presenti diverse indiane e tra queste vanno annoverate Pune che si trova alla posizione numero sette e Bangalore situata appena una posizione più su.

Nella top ten sono presenti anche Bucarest e Lima mentre la top 3 è composta da città anglofone ovvero Toronto al terzo posto, Dublino al secondo e Londra al primo. La capitale inglese è la città più trafficata del mondo con una media di 37 minuti e 20 secondi per percorrere un tragitto di 10 chilometri.

E le italiane? Partendo da quella che si trova più in basso, al diciottesimo posto ecco Torino che precede Bogotà, New York e Oklahoma City. Nello specifico nel 2023 il tempo medio di percorrenza per fare 10 chilometri nel capoluogo piemontese è di 25 minuti e 40 secondi.

Non potevano mancare Roma e Milano che sono notoriamente le due città più trafficate d’Italia. Nel mondo sono rispettivamente tredicesima e quarta. Nella Capitale per percorrere 10 km ci vogliono all’incirca 26 minuti e 30 secondi mentre nel città lombarda per colmare la stessa tratta sono necessari 28 minuti e 50 secondi. La giornata peggiore all’ombra della Madonnina è stata quella del 15 dicembre quando un’automobilista ha impiegato 36 minuti e 30 secondi per fare i classici 10 chilometri presi in esame dal Traffic Index di TomTom.