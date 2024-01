Gli iPhone stanno perdendo colpi: la “colpa” è di alcuni particolari competitors

Nell’ultimo periodo la quota di mercato degli iPhon sta subendo un evidente calo. Il tutto a causa di alcuni smartphone che invece stanno guadagnando consensi

Fino a qualche tempo fa gli iPhone dominavano incontrastati la scena sul mercato dei cellulari. Adesso a quanto pare il vento sta cambiando e i prodotti della Apple non sono più gli unici a stuzzicare le fantasie degli utenti. Anche i vertici del noto colosso mondiale se ne stanno accorgendo e chiaramente sono alla ricerca di contromisure efficaci.

Dal canto loro tutti i grandi marchi produttori di smartphone stanno cercando di migliorare i loro prodotti in modo tale da poter offrire al pubblico sempre più scelta sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi. L’obiettivo è quello di migliorare l’esperienza d’utilizzo del cellulare.

Quali smartphone stanno “spodestando” gli iPhone

La Apple seppur consapevole della perdita di alcune quote di mercato (la percentuale è scesa dal 75% al 71%) ha già in serbo l’uscita di alcuni nuovi dispositivi dopo l’estate, così come già accaduto lo scorso anno. L’attesa è tutta per l’iPhone 16 per cui gli appassionati sono già pronti a fare follie. La Apple però non produce solo telefoni.

Spazio anche ad iPad, smartwatch Apple Watch e diversi altri dispositivi che consentono al noto brand di essere un vero e proprio punto di riferimento nell’ampio settore tech. Per questo i numeri sono ancora abbastanza alti ma non eccelsi come un tempo. Ma quali sono i marchi che “minacciano” il primato finora indiscutibile?

Secondo gli ultimi dati di mercato sono sempre più di più le persone disposte a spendere tanti soldi per acquistare smartphone di fascia alta. Sotto questo punto di vista Samsung e Huawei stanno facendo notevoli passi in avanti, in particolar modo grazie ai telefoni pieghevoli di fascia alta.

L’azienda statunitense invece non ha ancora mosso nessun passo sotto questo punto di vista e almeno fino al 2025 non ci sono all’orizzonte novità sotto questo punto di vista. Un ritardo che rischia di far scendere ancor di più le quotazioni della Apple, che però ha come suo punto di forza le funzioni sempre più innovative.

Il mercato contemporaneo però prevede che le novità estetiche e funzionali vadano di pari passo. I clienti sono sempre più esigenti e viste le cifre che sono disposti a sborsare non hanno nessuna intenzione di accontentarsi. Insomma, quella che andrà in scena nei prossimi anni sarà una sfida tecnologica decisamente avvincente.