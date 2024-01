La truffa che ha rubato i viaggi di migliaia di persone: quello che è successo ha dell’incredibile

I clienti di un’agenzia di viaggi sono stati truffati in maniera a dir poco clamorosa e hanno perso la possibilità di andare in vacanza

Partire per un viaggio all’insegna della scoperta e del relax l’aspirazione di molte persone al momento delle meritate ferie. Spesso si inizia a pianificare il tutto molti mesi prima e si sogna ad occhi aperti come potrebbe essere la tanto attesa vacanza. Gli imprevisti però sono sempre dietro l’angolo e alle volte può capitare di dover rinviare o addirittura rinunciare alla partenza.

In questo caso però ciò che si è verificato ha del clamoroso. Si tratta di un danno di notevole per moltissime persone che non aspettano altro che salire a bordo di un aereo e volare lontano dallo stress verso destinazioni esotiche o comunque molto lontane. Scopriamo cosa si è verificato nello specifico.

Truffa Agenzia viaggi: cosa è successo

In pratica i finanzieri della compagnia di Gallarate (in provincia di Varese) hanno tratto in arresto all’amministratore di una nota Agenzia di viaggi del paese per aver lasciato a terra migliaia di turisti che avevano già pagato per l’organizzazione dei loro viaggi. L’uomo è accusato di bancarotta fraudolenta.

I clienti truffati sono almeno 1350 ma non è da escludere che il numero possa aumentare. Le indagini svolte dalla Compagnia di Gallarate sono partite da segnalazioni di molteplici cittadini sparsi sull’intero territorio nazionale. Di fatto c’erano diverse irregolarità inerenti l’acquisto e la fruizione dei pacchetti di viaggi venduti dall’agenzia in questione.

Alcuni hanno riferito di aver riscontrato l’indisponibilità delle strutture a ridosso del viaggio con conseguente dirottamento in altre o di categoria inferiore o del tutto fatiscenti. Qualcuno ha dovuto addirittura fare i conti con l’annullamento in prossimità della partenza senza alcun rimborso e senza la possibilità di contattare l’agenzia viaggi.

Dagli accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine è emerso che la società è ormai giunta al dissesto, nello specifico erano state compiute operazioni con aziende italiane ed estere prive di documentazione fiscale, operazioni con eccedenza non fatturate e prelievi privi di alcuna giustificazione.

Il tutto per un ammontare complessivo di oltre 1 milione e 300mila euro. Al momento i clienti risarciti sono circa 400 per un importo totale che supera i 650mila euro. Per gli altri ci sarà da pazientare in attesa di ulteriori sviluppi. La beffa è già stata clamorosa vista la mancata partenza o il dislocamento presso strutture di minor qualità e per non renderla più grave è necessario ottenere il rimborso quanto prima.