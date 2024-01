Cosa non devi assolutamente fare prima di andare a letto se vuoi dormire serenamente

Alcune azioni vanno tassativamente evitate prima di andare a dormire perché potrebbero compromettere il sonno. Ecco quali sono e quali

Il riposo è una componente fondamentale per il fabbisogno umano. Dormire male infatti può comportare dei risvegli mattutini piuttosto stressanti ed incide in maniera pesante sulla propria produttività. Quindi meglio non lasciare nulla al caso in modo tale da poter dormire bene e avere le energie necessarie per affrontare le giornate.

Un passaggio importante sotto questo punto di vista è quello di eliminare le abitudini insane che non si conciliano per niente con la qualità del sonno. Le variabili che possono influenzare questa importante attività sono numerose e tutte differenti tra di loro. Andiamo a scoprirle insieme.

Tutte i comportamenti da evitare assolutamente prima di mettersi al letto

Il primo errore che spesso di compie è quello di esporsi alla luce blu dei dispositivi elettronici prima di addormentarsi. Quindi seppur ormai siano nostri fedeli compagni, dopo cena sarebbe meglio far sparire cellulari, computer, tablet. La loro luce dall’elevata energia stimola il cervello e ne impedisce il rilassamento e quindi si fa più fatica ad addormentarsi.

Da bandire anche fumo e alcol. La nicotina è uno stimolante che provoca sonno frammentato. Il rischio di svegliarsi e riaddormentarsi a fatica è abbastanza alto in questi casi. L’alcol invece impedisce il sonno profondo, causa riscegli e fa sentire le persone ancora più stanche al mattino.

Anche l’attività fisica non si sposa per niente bene con il riposo notturno. O meglio se la si pratica poco prima di andare al letto può avere un effetto controproducente visto che la temperatura del corpo aumenta così come la frequenza cardiaca. La conseguenza è che vengono prodotti ormoni stimolanti che impediscono al corpo di rilassarsi.

Il consiglio principale è però quello di lasciare da parte ansia e stress. Andare a letto con dei pensieri negativi non aiuterà di certo a riposare in maniera sana, anzi, al contrario renderà più faticoso e tormentato il processo di addormentamento. Meglio tirare fuori ricordi e immagini positivi che aiutano a stare più sereni.

Dunque seguendo questi diktat si può ritrovare il sonno perduto in modo tale da avere maggiori forze. Già i ritmi della società odierna sono ardui, se poi non si dorme bene il compito diventa ancora più arduo. Inoltre, applicare le disposizioni sopracitate fa bene a prescindere visto che va ad eliminare alcune attività che non sono per niente sane.