Qual è il segno zodiacale a cui piace flirtare di più? Attenzione, lo fa anche quando…

Un particolare segno zodiacale ha una predisposizione maggiore ad amoreggiare e a conoscere nuove persone. Alle volte però lo fa anche quando già è impegnato

L’astrologia è una materia piuttosto complessa e al contempo affascinante. È caratterizzata da molteplici sfaccettature e sicuramente una di quelle che attirano maggiormente l’interesse delle persone è quella sentimentale e relazionale. Chiaramente non sono contemplate solo le cosiddette storie serie, bensì anche i flirt e le “scappatelle”.

Sotto questo punto di vista c’è un segno zodiacale che eccelle sugli altri. Di fatto è un abile maestro nel coltivare questa arte che invece per altri sembra davvero essere complicata. L’aspetto non propriamente positivo della questione è che potrebbe lasciarsi andare a questo genere di atteggiamenti anche quando è fidanzato o sposato.

Il segno zodiacale campione nell’arte del corteggiare

Si tratta del segno dei Gemelli, che con le loro capacità comunicative e sociali riescono a catturare l’interesse di chi li circonda con una facilità disarmante. Mettono a proprio agio i propri interlocutori fin dalle prime battute grazie alla loro empatia. La loro capacità di adattamento li porta a compiacere le persone che desiderano e di conseguenza a fare breccia nei loro cuori.

Al contempo questa loro tendenza a dover sedurre ad ogni costo è anche un loro punto debole. Infatti per effetto di ciò si annoiano rapidamente quando si trovano in una relazione e tendono a riempire questo vuoto emotivo andando a cercare una nuova “preda” da conquistare.

Di fatto sono un vero e proprio mix di curiosità insaziabile e di senso dell’umorismo. Caratteristiche che messe insieme li rendono degli esploratori dell’amore e delle persone estremamente piacevoli agli occhi degli altri.

Per tutta questa serie di motivi il segno dei Gemelli può essere considerato a tutti gli effetti quello a cui piace flirtare di più. Ciò potrebbe portare a pensare che abbiano una natura fedifraga. Nulla di tutto ciò. In realtà questa loro voglia di evadere è dovuta al loro costante desiderio di apprendere e scoprire nuovi aspetti della vita piuttosto che all’ingannare il proprio partener.

Sicuramente è un po’ contorto come modo di pensare e di agire, ma al contempo non è per niente malvagio. Chi si trova dall’altra parte però potrebbe lecitamente sentirsi leso e quindi prima di intraprendere una storia con questo segno è bene andare a fondo e capire se davvero nutre dentro di sé questo spiccato spirito conoscitivo.