Tè verde, non solo benefici per il corpo: ecco come può migliorare il tuo umore

I benefici del tè verde per il nostro corpo sono molteplici e piuttosto noti, quelli per l’umore un po’ meno. Scopriamo quali sono

Il tè verde è sempre un toccasana, soprattutto durante l’inverno quando durante le giornate più fredde riesce a dare un po’ di tepore a chi lo sorseggia. Se a ciò si aggiunge che garantisce anche molteplici benefici al corpo umano, allora sarebbe opportuno bere questo infuso con una certa costanza.

Ad esempio riduce il rischio di malattie cardiache, ictus e tumore alla prostata. Ma non è tutto. Secondo alcune correnti di pensiero sarebbe in grado addirittura di agire come stimolante per il buonumore. Ma sarà vero? Non resta che capire i principali pareri scientifici inerenti l’impatto del tè verde sulla mente.

Tè verde: in che modo può garantire la felicità secondo gli esperti

Secondo Maggie Moon esperta di nutrizione e autrice del best seller The Mind Diet nella bevanda oggetto di questa analisi ci sono sostanze bioattive che mantengono la mente concentrata ma serena. La Moon ha spiegato che i componenti principali del tè verde includono caffeina, teanina, arginina e EGCG (epigallocatechina gallato) e che messi insieme possono portare ad un miglioramento della salute mentale e dell’umore. Ciò avviene sia al momento del consumo che a lungo termine. Da non trascurare anche gli effetti antinfiammatori che hanno sempre una loro incidenza.

Uno studio del 2018 aveva invece portato alla luce che coloro che consumavano almeno tre tazze di tè verde alla settimana avevano il 21% in meno di possibilità di soffrire di depressione rispetto a chi non ne beveva affatto. Nel 2017 era invece stato stilato un rapporto in cui venivano presi in esame il modo in cui l’associazione tra i livelli di caffeina e L-teanina presenti nel tè verde sia in grado di ridurre l’ansia e migliorare la funzione celebrale e aumentare le capacità mnemoniche e di attenzione.

Tornando invece all’analisi della dottoressa Moon, è emerso anche un altro aspetto riguardante i flavonoidi del tè verde. Questi infatti fanno aumentare il fattore neurotrofico derivato dal cervello e aiutano la crescita di nuove cellule cerebrali mantenendo sane quelle già esistenti. Insomma, tutti aspetti che messi insieme fanno sì che questa bevanda sia di gran lunga più giovevole di quanto si pensi comunemente. Quindi, sarebbe caldamente consigliato berla con una maggiore frequenza così da poter ottenere utilità sia per il corpo che per il proprio stato d’animo.