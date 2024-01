Memoria piena? Non preoccuparti: segui questi consigli e il tuo telefono sarà come nuovo

Il poco spazio di archiviazione del cellulare inizia a diventare un problema? Grazie a questi consigli non dovrai più preoccupartene.

Viviamo in un’epoca in cui il nostro smartphone è diventato una parte essenziale di noi stessi, che contiene buona parte della nostra vita tra foto, social e annotazioni.

Per questa ragione, dato il grande numero di dati, talvolta lo spazio di archiviazione limitato di un dispositivo può diventare un vero ostacolo.

Quante volte hai dovuto cancellare foto o documenti importanti solo per fare spazio per nuove app o aggiornamenti?

In questa guida, esploreremo trucchi e strategie per liberare spazio sul tuo dispositivo mobile, garantendo un funzionamento fluido e senza limitazioni.

Il principale colpevole? I tuoi ricordi

Uno dei principali colpevoli dello spazio occupato è la vasta quantità di foto e video che conserviamo sul nostro dispositivo. La galleria del telefono può diventare un vero e proprio accumulo di file, molti dei quali potrebbero essere duplicati o di scarsa qualità, come ad esempio gli screenshot effettuati per errore, o utilizzati una volta e mai più cancellati. Un modo efficace per liberare spazio è esaminare attentamente la tua raccolta e eliminare file superflui. In tal senso app come “Files by Google” possono essere di grande aiuto, consentendo una pulizia completa del dispositivo.

Per quanto riguarda le foto, puoi sfruttare funzionalità integrate come “Raccolta Foto” su iPhone o “Google Foto” su Android. Queste applicazioni consentono di salvare automaticamente le immagini nel cloud, riducendo il carico sulla memoria del dispositivo. Se invece possiedi un computer, che sia fisso o portatile, puoi optare per il collegamento del tuo dispositivo cellulare tramite cavo USB, che ti consentirà di spostare foto e video da telefono a PC in qualche minuto, a seconda del peso dei file. Trasferendo i tuoi ricordi su cloud o PC potrai anche gestirne meglio l’archiviazione, suddividendoli per data o secondo i criteri che preferisci.

Gestire le app e altri dati: metodi avanzati

La gestione delle app è altrettanto cruciale. Molte applicazioni, spesso dimenticate o non utilizzate, possono occupare prezioso spazio. Disinstallare regolarmente le app inutilizzate è una pratica saggia per evitare sovraccarichi. Inoltre, per le app frequentemente utilizzate come browser e social media, è consigliabile pulire la memoria cache. Sebbene questa operazione possa causare leggeri rallentamenti temporanei, migliora le prestazioni a lungo termine. Per farlo ti basterà dare un’occhiata alla sezione “App” nelle impostazioni del tuo telefono.

Oltre alle soluzioni di base, esistono approcci più avanzati per ottimizzare lo spazio. L’utilizzo di servizi cloud come iCloud, Google Drive o Amazon Drive è una strategia efficace: questi servizi consentono di archiviare i dati online, liberando spazio sul dispositivo e permettendoti di accedervi da qualsiasi luogo. Anche l’utilizzo di memorie esterne, come le microSD, rappresenta un’opzione vantaggiosa. Un tempo queste “schedine” erano di più comune utilizzo, ma per quanto la loro diffusione sia andata scemando molti telefoni hanno ancora la possibilità di utilizzarne una, solitamente all’interno dello stesso slot utilizzato per l’inserimento della SIM. Trasferire foto, video, musica e documenti su una memoria esterna allevia la pressione sulla memoria interna del telefono, senza la necessità di cancellare nulla.