Tosse notturna, i rimedi della nonna per calmarla: fai questo se vuoi dormire come un ghiro

Mettersi a letto e iniziare a tossire è una vera seccatura. Fortunatamente, esistono diversi rimedi efficaci a calmare la tosse che ti impedisce di dormire.

Dormire poco o male per via della tosse può essere una vera seccatura, inoltre, influenza negativamente tutte le attività della giornata successiva. Stanchezza, sonnolenza, difficoltà a concentrarsi e irritabilità sono fra le problematiche più comuni che si riscontrano quando si passa una notte insonne per via della tosse incessante.

Insomma, la tosse notturna può avere un impatto negativo sulla quotidianità di chi ne soffre, dunque, non va affatto sottovalutata.

Fortunatamente, esistono diversi rimedi piuttosto efficaci per sbarazzarsi della fastidiosa tosse notturna e, quindi, avere finalmente un riposo migliore.

Tosse notturna: i rimedi per sbarazzarsene e dormire meglio

Una buona mossa per calmare la tosse notturna può essere assumere del miele, che oltre ad avere un gusto delizioso, ha un’azione lenitiva sulle mucose e riduce la frequenza degli attacchi tussivi. Può essere assunto in assoluto oppure sciolto in una tisana calda. Anche il tiglio, l’eucalipto, il propoli, lo zenzero e la malva sono altri ingredienti naturali che aiutano a combattere i sintomi della tosse. Queste piante possono essere assunte sotto forma di tisane o sciroppi. Per combattere la tosse insistente può essere utile anche fare dei suffumigi con oli essenziali dall’effetto balsamico. Basta solo mettere qualche goccia di olio essenziale in una bacinella di acqua bollente, coprire il capo con un panno o un asciugamani e respirare a bocca aperta.

Un altro rimedio, forse poco conosciuto ma piuttosto efficace a calmare la tosse notturna, è fare dei gargarismi con acqua e bicarbonato, oppure, in alternativa utilizzando olio essenziale di eucalipto o lavanda, prima di andare a letto. Un’altra buona pratica per tenere a bada la tosse notturna, è non esagerare con l’uso dei riscaldamenti e utilizzare apparecchi umidificatori per ridurre la secchezza dell’aria, che contribuisce ad irritare le mucosa. Se, anche una volta messe in pratica queste semplici accortezze, la tosse dovesse persistere nel tempo, è consigliabile consultare uno specialista, che saprà individuarne le cause e intraprendere la giusta terapia, al fine di scongiurare complicanze.