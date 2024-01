Allerta virus | 6 app pericolose contagiano più di 200000 smartphone, panico tra gli utenti

Xamalicious: Il nuovo virus Android minaccia la sicurezza di centinaia di migliaia di dispositivi, tutta colpa di app apparentemente innocue.

Nell’epoca digitale in cui viviamo la minaccia informatica è sempre dietro l’angolo, e il rischio di furto di dati sensibili è una realtà attuale.

Negli ultimi tempi un’ombra si è proiettata sul mondo Android: un nuovo virus, noto come Xamalicious, sembra minacciare la sicurezza di oltre 230.000 dispositivi.

Questo malware si diffonde attraverso sei applicazioni, apparentemente innocue ma infestate, che hanno catturato l’attenzione degli esperti per la loro capacità di eludere le difese dei dispositivi Android.

Come agisce il virus? Il pericolo di sicurezza è reale: meglio correre ai ripari.

Le sei app incriminate, McAfee lancia l’allerta

La vulnerabilità degli smartphone Android alla minaccia di malware è ben nota, ma Xamalicious si distingue come una sofisticata backdoor che sfrutta i servizi di accessibilità del sistema operativo per assumere il pieno controllo del dispositivo. L’allarme è stato lanciato dal McAfee’s Mobile Research Team, che ha individuato questo pericoloso virus e ha avvertito gli utenti della sua esistenza. Le sei applicazioni incriminate, veicoli di Xamalicious, rappresentano una seria minaccia per la sicurezza degli utenti.

Essential Horoscope for Android, con 100.000 installazioni, 3D Skin Editor for PE Minecraft anch’essa con 100.000 installazioni e Logo Maker Pro, che ha raggiunto i 10.000 download, sono solo alcune delle app coinvolte. A seguire, con il medesimo numero di installazioni, troviamo Count Easy Calorie Calculator e Dots: One Line Connector. Chiude la lista Sound Volume Extender, con 5.000 installazioni. Se avete installato una qualsiasi di queste app, correte immediatamente ad eliminarle.

Xamalicious, il virus che ti espone a frodi

Xamalicious, una volta infiltrato nel dispositivo, non mostra subito il suo vero volto. Agisce in maniera subdola, scaricando un payload che, una volta attivato, assume il controllo completo del dispositivo infetto. Le attività dannose scatenate da questo malware includono clic fraudolenti sugli annunci, l’installazione di app non autorizzate e altre azioni di natura finanziaria, tutte senza il consenso dell’utente. È fondamentale sottolineare che gli sviluppatori delle applicazioni coinvolte non sono direttamente responsabili dell’attacco, ma la loro menzione è necessaria per avvertire gli utenti. La sicurezza online è una responsabilità condivisa, e la consapevolezza degli utenti è cruciale per prevenire tali minacce.

Il consiglio principale è evitare queste sei applicazioni a tutti i costi e rimuoverle immediatamente se sono già presenti sui dispositivi. Inoltre, è essenziale mantenere il sistema operativo e le applicazioni sempre aggiornati per garantire la massima sicurezza possibile. In un contesto in cui la minaccia di malware è sempre presente, è imperativo che gli utenti siano cauti nel scaricare e installare applicazioni da fonti non affidabili. Solo attraverso una collaborazione tra utenti consapevoli e sviluppatori attenti si può sperare di mantenere la sicurezza digitale in primo piano nella nostra esperienza quotidiana con i dispositivi Android.