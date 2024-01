Quanti soldi servono per vivere senza preoccupazioni? Ecco la cifra esatta

Sapere quanti soldi servono per vivere senza preoccupazioni può essere un grosso aiuto nella gestione delle diverse spese e, magari, per mettere qualche euro da parte per il futuro. Vediamo qual è la cifra esatta.

Un vecchio detto dice “i soldi non fanno la felicità”. Sebbene, un fondo di verità ci sia, è innegabile che guadagnare bene e avere i soldi necessari per vivere tranquilli, aiuta e come, non fosse altro che per evitare le preoccupazioni di non riuscire ad arrivare a fine mese!

A confermarlo anche la scienza. Secondo un recente studio, pubblicato sulla rivista della National Academy of Sciences, guadagnare di più renderebbe effettivamente più felici, almeno nella maggior parte dei casi. La ricerca, capitanata da Daniel Kaheman, premio Nobel per l’economia e Matt Killingsworth, esperto di studi sulla felicità, ha evidenziato una stretta correlazione tra denaro e felicità. Dopo aver analizzato le risposte di 33 mila lavoratori statunitensi, è emerso che maggiori quantità di denaro a disposizione portano a livelli più alti di felicità per almeno l’85% della popolazione.

Insomma, contrariamente a quanto si è pensato per secoli, i soldi sono un fattore chiave per la felicità o, quantomeno, per vivere tranquilli. A questo punto, in molti potrebbero chiedersi: quanto denaro è necessario per poter vivere tranquillamente?

Quanti soldi servono per vivere tranquilli

Secondo la scienza, dunque, il denaro fa la felicità e come. Ma quanti soldi servono effettivamente per vivere tranquilli?

Premesso che non è possibile dare una risposta univoca a questa domanda, considerato che sono diversi i fattori da valutare, primi fra tutti la zona in cui si vive e la composizione del nucleo familiare, secondo recenti stime, per poter vivere bene un singolo cittadino ha bisogno di uno stipendio di 1.500 – 1.700 euro, soprattutto se deve coprire spese di affitto o mutuo. Prendendo in considerazione, invece, una famiglia composta da quattro persone, di cui due adulti e due bambini, sono necessari dai 3 mila ai 3.500 euro al mese.

Per poter vivere bene è poi necessario riuscire a mettere qualche soldo da parte. Per iniziare ad accantonare un bel gruzzoletto, una buona tecnica da utilizzare potrebbe essere quella del 50/30/20. In questo modo, la metà delle entrate mensili vengono utilizzate per coprire le spese essenziali come la spesa alimentare, le bollette, la rata del mutuo di affitto. Il 30 per cento delle entrate vengono destinate alle spese cosiddette “superflue”, dunque, alle uscite con gli amici e allo svago. Infine, il restante 20 per cento, va accantonato come risparmio.