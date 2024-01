Il segreto per dimagrire è uno solo ed è gratis: se non lo conosci nessuna dieta sarà efficace

Questo è il periodo degli sguardi allo specchio e dimagranti di ogni genere ma se non conosci questo segreto non puoi dimagrire

La dieta alimentare bilanciata e che si mantiene in deficit calorico, è essenziale per ritrovare la forma fisica ideale. Ma in pochi sanno che se non si cura un altro aspetto della vita quotidiana, dimagrire risulterà più difficile per non dire, impossibile. Si tratta di un dettaglio che molti trascurano o, ancora peggio, che viene spesso indicato come negativo ma non è così.

Chi vuole perdere peso si concentra sulle calorie, sul numero di pasti, sul digiuno a volte e anche su quanta attività fisica è necessario svolgere per dimagrire. Ora starai pensando: “Che altro serve per perdere grasso e tornare in forma?”. Eppure c’è qualcosa di molto importante e che rende ogni regime alimentare più efficace, ogni movimento più funzionale e rende più rapido e facile il dimagrimento. Ecco qual è.

Il segreto per rendere ogni dieta dimagrante più rapida, efficace e indolore

Chi è in sovrappeso si sente spesso stanco, svogliato, depresso, questo perché non riesce a raggiungere gli obiettivi che si è prefissato. Forse hai provato molte diete per dimagrire ma senza ottenere risultati e probabilmente passi ore sul tapis roulant o la cyclette ma i chili non scendono come vorresti. Il problema è che il tuo corpo e la tua mente, hanno bisogno di equilibrio. Non basta non mangiare o soffrire la fame per giorni, fare ore ed ore di esercizi sfiancanti per poi piangere davanti allo specchio.

Equilibrio è la parola magica ma per ottenerlo è necessario che tu conosca anche il segreto che stiamo per svelarti. Nessun prodotto che promette e illude, nessuna pubblicità ingannevole. La prima cosa che devi fare, prima di svelarti il segreto per dimagrire provato da studi scientifici, è rivolgerti a un bravo nutrizionista che analizzi la tua situazione e ti indichi una dieta alimentare equilibrata e corretta per la tua situazione specifica. Non la dieta dell’amico o quella letta sul giornale, il professionista ti seguirà passo dopo passo indicandoti gli alimenti giusti per te. Fai una passeggiata di 30 minuti ogni giorno o segui uno sport che ti piace, niente stress, deve renderti felice e rilassato.

Ora il segreto perché tutto questo funzioni e ti faccia perdere peso. Il sonno notturno, è proprio questo il segreto per rendere efficace ogni dieta dimagrante. La perdita di peso è legata a doppio filo alla qualità del riposo notturno. Le ore di sonno e la qualità di questo, sono direttamente collegate alla perdita o all’aumento di peso. Uno studio condotto dal Policlinico Sant’Orsola presso l’Università di Bologna nella sezione Malattie del Metabolismo e Dietetica, ha provato che le persone che dormono solo 5 ore subiscono un notevole rallentamento del metabolismo. Questo porta a obesità e possibile diabete. È necessario dormire dalle 7 alle 9 ore con una buona qualità del sonno per accelerare il metabolismo e perdere peso.