Con appena 12mila euro puoi comprare questa straordinaria casa: ecco dove si trova

Si tratta di una casa di campagna e con un grande giardino. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito a questo affare a dir poco clamoroso

Acquistare una casa in questo periodo è qualcosa di estremamente difficile. Tra costi degli immobili e tassi dei mutui alle stelle non è propriamente il massimo cimentarsi in questa attività. Al tempo stesso però si possono sfruttare delle importanti occasioni che capitano di tanto in tanto scrutando in rete.

Una delle ultime in ordine di tempo è qualcosa di clamoroso. In pratica con soli 12mila euro è possibile acquistare una casa immersa nel verde di una fantastica campagna. Non resta che capire dove si trova per capire se fa al caso proprio. D’altronde per queste cifre un tentativo sarebbe doveroso farlo.

La casa da 12mila euro immersa nel verde: dov’è situata e quanto è grande

La notizia non propriamente entusiasmante è che si trova in Germania. Se però si ha una predilezione per la terra teutonica o si vuole fare un investimento può essere l’occasione propizia. Per la precisione la casa di campagna è situata a 23 km a nord di Neubrandenburg, a 15 km a nord di Altentreptow a 19 km a nord-ovest di Friedland. In pratica nella zona nord del paese.

Si tratta di un prezzo stracciato se si considera l’oneroso mercato immobiliare tedesco, ragion per cui la concorrenza di preannuncia agguerrita. Settanta metri quadri al coperto a cui si aggiungono 3mila metri quadri di giardino. In futuro potrebbero fruttare una rendita ben maggiore. Quindi si potrebbe anche fare un discorso di lungimiranza.

Solitamente in questi casi ci sono sempre da fare dei lavori di ristrutturazione, che però possono essere alla portata vista la bassa spesa da sostenere per formalizzare l’acquisto. Inoltre la si potrebbe ideare a propria immagine e somiglianza e personalizzarla nei più svariati modi possibili.

Insomma, una vera e propria oasi di tranquillità lontana dai centri affollati e completamente immersa nella natura. Un posto in cui trascorrere del tempo quando si ha intenzione di staccare un po’ dalla routine quotidiana. Per chi realmente volesse provare a formulare un’offerta può farlo visitando il seguente link. Chiaramente tutto scritto in tedesco, ragion per cui sarebbe opportuno farlo leggere a qualcuno che ha una buona dimestichezza con la lingua. In Italia per cogliere opportunità di questo tipo bisogna andare a scrutare tra le case ad 1 euro, a patto però che si abbia un valido progetto di restauro.