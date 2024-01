Gettoni d’oro vinti ai giochi in TV: quanto valgono realmente e dopo quanto tempo vengono pagati

Le vincite in gettoni d’oro sono sempre più in auge nei quiz televisivi. Ma qual è il loro reale valore? La risposta che fuga ogni dubbio su questa interessante tematica

I quiz show sono sempre più numerosi in tv e i telespettatori sono sempre più presi da questi giochi che spesso accompagnano il prime time. Una delle caratteristiche più avvincenti di questi format è la possibilità di vincere dei premi in denaro o meglio in gettoni d’oro. In tanti si chiedono cosa sono e qual è il loro valore reale.

Sono reali o fittizi? Corrispondono alla cifra di denaro nominale o hanno una valutazione differente? Andiamo a rispondere a questi interrogativi che assillano ormai da diverso tempo i telespettatori, che da casa si dilettano nel guardare questi giochi all’ora di cena.

Gettoni d’oro: ecco qual è il loro valore

I gettoni d’oro sono stati introdotti per la prima volta nel 1955 proprio per essere utilizzati all’interno degli show televisivi e per poter mettere in palio dei premi in denaro in grado di rendere più allettante la partecipazione. Si tratta inoltre di uno strumento introdotto per non violare le regole italiane inerenti il gioco d’azzardo.

Infatti le vincite in denaro possono essere messe a disposizione solo in contesti regolamentati come ad esempio i casinò e i centri scommesse. Dunque, per i quiz show ormai da più di 60 anni esistono i gettoni d’oro, che non consentono ai concorrenti di ricevere subito il premio dal programma. I vincitori devono aspettare al massimo sei mesi per poter riscuotere il premio.

Dopo quanto tempo si possono avere i soldi

Una volta trascorso il tempo necessario il concorrente vincitore dei gettoni d’oro viene contattato direttamente dalla banca metalli per riscuotere il bottino convertito in euro. Al contrario di quanto si pensa erroneamente non c’è nessuna differenza in merito al valore. La cifra in gettoni d’oro è uguale a quella in denaro.

C’è un però di non poco conto che va ad abbassare il reale incasso, ovvero l’IVA al 22%. Per citare un esempio specifico se un partecipante ha vinto 100.000 euro in gettoni d’oro riceverà circa 78.000 euro. Inoltre va sottratto un ulteriore 5% a causa di una svalutazione del premio. A prescindere da ciò resta comunque una somma di tutto rispetto soprattutto se si considera che vinta ad un gioco e senza aver versato nemmeno una goccia di sudore. Insomma, non si ha nulla da perdere.