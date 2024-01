Bere l’acqua prima di andare a dormire fa bene? La risposta che non ti aspetti

Bere l’acqua prima di mettersi al letto può portare ad un riposo di scarsa qualità? Ecco quali sono le indicazioni da seguire in tal senso

L’idratazione è fondamentale per il corpo umano. Teoricamente ogni individuo dovrebbe bere almeno 2 litri d’acqua al giorno. D’altronde le proprietà dell’acqua sono fondamentali per l’organismo umano e ci consentono di affrontare al meglio le lunghe ed estenuanti giornate lavorative e non.

Ma come bisogna agire prima di andare a dormire? Meglio non bere per evitare bruschi risvegli notturni dovuti allo stimolo di andare in bagno? Oppure è preferibile farlo per tenerci idratati anche durante la fase notturna? Andiamo a fugare i dubbi relativi a questi interrogativi di interesse comune.

Bere acqua prima di andare a dormire: i pro e i contro

Stando al parere dei nutrizionisti, che ovviamente sono esperti in materia, il sonno soprattutto quando si diventa adulti può essere disturbato da diversi fattori fisiologici e psicologici e un’idratazione insufficiente può portare a vari problemi come apnee notturne e alla necessità di doversi alzare durante la notte per ripristinare la situazione.

Chiaramente si tratta di un’abitudine che che può essere modificata o meno. Molti infatti scelgono di non bere affatto prima di coricarsi in modo tale da non doversi alzare per recarsi in bagno per urinare. Restano comunque numerosi i vantaggi per chi sceglie di farlo. Infatti è un ottimo metodo per regolarizzare la temperatura corporea attraverso la sudorazione.

Anche in inverno è sempre attiva seppur in maniera meno evidente rispetto a quando fa caldo. Quindi, contribuendo con un po’ d’acqua (basta berne un bicchiere a temperatura ambiente) si da un input importante all’organismo, che così resta in controllo ed elimina le scorie al suo interno.

Così facendo si agevola il sonno ed effettivamente si può trarre maggior beneficio dal riposo notturno. Il risultato è un risveglio attivo ed energico in grado di dare forza per affrontare la giornata. Dunque, la bilancia sulla scelta tra bere e non bere prima di andare a dormire sicuramente penderà dal lato della prima ipotesi per tutti i motivi sopracitati.

Se poi si preferisce rimandare al giorno dopo per via di possibili stimoli notturni c’è poco da dire. Si tratta di una scelta prettamente personale probabilmente dovuta ad una propria consuetudine. Magari la prediligono i soggetti che fanno fatica a riaddormentarsi e che sono perennemente alla ricerca di qualsiasi cosa che possa scongiurare il disturbo del sonno.