Attenzione a questo antidolorifico: potrebbe addirittura causare la morte

L’allarme è scattato in seguito alla morte di decine di persone che avevano utilizzato alcuni antidolorifici con all’interno uno specifico principio attivo

Assumere degli antidolorifici è praticamente una consuetudine al giorno d’oggi, ma è bene sempre fare attenzione quando ci si imbatte in questi farmaci. Infatti proprio uno di questi medicinali è finito sotto l’occhio del ciclone per via di alcuni decessi piuttosto sospetti avvenuti in Spagna.

Infatti secondo quanto riportato dal noto quotidiano d’Oltremanica Daily Mail dal 2016 ad oggi sarebbero morti circa 40 britannici in terra iberica. A rendere questa testimonianza alla testata è stata l’attivista Cristina Garcia del Campo presidente dell’Associazione per le persone affette da farmaci (ADAF).

Qual è l’antidolorifico deleterio e in che modo potrebbe essere fatale

Il prodotto in questione è il metamizolo che nel gergo tecnico si chiama metamizolo sodico o dipirone monoidrato. Trattasi di un principio attivo presente in numerosi farmaci ad azione analgesica, antipiretica e spasmolitica. In Italia questi medicinali possono essere acquistati solo attraverso prescrizione medica mentre in altri paesi sono addirittura vietati.

Infatti è bandito da diverse nazioni tra cui si possono annoverare Stati Uniti, Regno Unito, Svezia, Francia, Irlanda e Australia dove le agenzie regolatorie non hanno ritenuto favorevole il rapporto tra rischi e benefici. Viene invece regolarmente commercializzato in Sud America, Russia, Asia e in diversi paesi europei tra cui Portogallo e appunto Spagna.

Questo antidolorifico non steroideo viene usato in linea di massima per contrastare il dolore acuto come mal di denti, febbre, mal di testa, dolori mestruali, i dolori muscolari e altre condizioni comuni di infiammazione. In ogni caso non bisognerebbe abusarne e dovrebbe essere utilizzato solo ed esclusivamente per combattere i sintomi.

Dosi elevate e l’assunzione per molto tempo sono infatti associate a potenziali rischi per la salute. Il principio attivo di questi farmaci può sfociare in mielotossicità che provoca a sua volta agranulocitosi indotta da farmaci. Ed è proprio questa la causa principale dei decessi citata dalla signora Garcia del Campo.

Andando nello specifico l’agranuolocitosi come spiegato nei manuali MSD per operatori sanitari, è caratterizzata dal crollo della conta di una particolare tipologia di globuli bianchi, una condizione che espone ad un rischio elevato di infezioni che possono causare la morte. Sepsi e insufficienza multiorgano sono le conseguenze più comuni. Inoltre l’AIFA (Agenzia italiana del farmaco) ha rilevato di recente anche dei danni epatici, che ha portato a rivalutare tutti i prodotti che contengono metamizolo.