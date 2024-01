A cosa sono dovute le illusioni che abbiamo quando chiudiamo gli occhi? La risposta della scienza

Quando chiudiamo gli occhi o siamo in una stanza buia “vediamo” delle strane forme. Andiamo a conoscere la natura di queste luci illusorie

Una delle cose più irrazionali con cui gli esseri umani imparano a familiarizzare fin da piccoli sono le illusioni. Quando si chiudono gli occhi o si è all’interno di una camera buia ci capita di vedere degli strani modelli, dei turbini di colori o addirittura dei lampi. Nulla di ciò è reale, è solo frutto di specifici fenomeni visivi chiamati “fosfeni”.

Sono creati dal normale funzionamento dei nostri occhi che reagiscono in questo modo a queste circostanze “oscure”. A tal proposito, ecco un parere piuttosto autoritario, ovvero quello di Katrina Schmid Professoressa della School of Optometry and Vision Science della Queensland University of Technology.

Cosa sono i “fosfeni” e da cosa sono generati

L’esperta ha spiegato che i nostri occhi non si spengono al buio, bensì generano segnali interni deboli che imitano la luce. Sono dei segnali che vengono prodotti dalle cellule situate nella parte posteriore degli occhi. Di fatto le forme e i colori che visualizziamo in questi frangenti sono il risultato della variazione dell’attività di queste cellule.

Questi segnali vengono poi trasmessi al cervello che li interpreta in maniera del tutto casuale visto che non li distingue da quelli prodotti dalla luce reale. In questo modo quindi percepiamo luci e modelli colorati che in realtà non esistono. Dunque si può considerare una vera e propria illusione, anche se del tutto fisiologica.

I fosfeni di base si generano in individui sani, ma possono anche essere un segno di problemi alla retina, come ad un distacco della retina, particolari condizioni neurologiche o semplicemente il risultato della deleteria attività di strofinamento degli occhi. Questi effetti si possono creare anche in maniera “volontaria”.

Basta semplicemente fare un po’ di pressione sull’occhio ed il gioco è fatto. Ovviamente è una pratica decisamente sconsigliata che può portare anche a conseguenze spiacevoli. Se proprio si vuole immaginare e vedere una realtà diversa da quella che viviamo è bene chiudere gli occhi o entrare in una stanza buia. D’altronde volare con la mente e in questo caso con la vista non ha mai fatto male a nessuno e ogni tanto può far bene per distrarsi un po’ dai ritmi frenetici che impone la vita quotidiana. Non resta che provare e dare sfogo ad un po’ di sana e pura immaginazione.