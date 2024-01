Le regioni del mondo in cui si mangia meglio: quanta Italia nella top ten

Secondo il portale enogastronomico TasteAtlas molte delle regioni in cui si mangia meglio in giro per il mondo sono italiane. Ecco la speciale classifica

L’Italia è un’eccellenza mondiale da un punto di vista culinario e questo è piuttosto noto e risaputo. Un ulteriore attestato è arrivato dalla classifica redatta da TasteAtlas, sito che si occupa di enogastronomia a 360°. Nella speciale classifica delle regioni del mondo in cui si mangia meglio infatti ci sono ben sette regioni italiane tra le prime dieci.

Un vero e proprio successo decretato sulla base di 395.205 valutazioni di piatti e 115.660 valutazioni di prodotti alimentari in cui il Bel Paese ha sbaragliato la concorrenza di diverse altre nazioni che hanno una buona tradizione culinaria come ad esempio Grecia, Spagna, Francia Portogallo, Messico e Brasile.

Quali sono le regioni italiane in classifica e quali sono i loro piatti più apprezzati

Al primo posto c’è la Campania grazie ad alcuni piatti deliziosi ed apprezzati in tutti il globo. Tra questi spiccano la pizza, la parmigiana alla napoletana, le linguine allo scoglio e la torta caprese. Per quanto concerne i prodotti spazio alla mozzarella di bufala, i limoni di Sorrento e il limoncello di Fiano.

Al secondo posto troviamo l’Emilia Romagna che può vantare le lasagne alla bolognese, le tagliatelle al ragù alla bolognese e la piadina romagnola. Passando ai prodotti tra i tanti provenienti da questa regione quelli che riscuotono i maggiori consensi sono il parmigiano reggiano, l’aceto balsamico di Modena e il prosciutto crudo di Parma.

Terzo posto per la regione di Giava in Indonesia, mentre al quarto c’è Creta, l’isola greca nota per i molteplici racconti mitologici tramandati negli anni. In quinta posizione c’è di nuovo l’Italia che propone la Sicilia, un’altra terra che ha ben poco da invidiare in quanto a piatti e prodotti culinari.

Gelato, cannoli e arancini, pistacchi e pasta alla norma sono solo alcune delle pietanze dell’isola situata nel profondo sud del Bel Paese. Settimo posto per il Lazio che si propone soprattutto con i piatti tipici della tradizione romana come la carbonara, l’amatriciana, la gricia e la cacio e pepe. In tutti questi piatti c’è il pecorino romano, un formaggio unico e ricercato in tutto il mondo. Toscana, Lombardia e Liguria chiudono la top ten che di fatto parla esclusivamente italiano. Bistecca alla fiorentina, risotto alla milanese e pesto alla genovese sono i tre cult di questi territori che hanno anche tanto altro da offrire ai propri visitatori.