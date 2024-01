Quali sono le migliori tipologie di pasta in vendita in Italia? La classifica completa

Un’inchiesta decisamente interessante ha portato alla luce quali sono le migliori marche di pasta reperibili nei supermercati italiani. Eccole nelle specifico

Vi siete mai chiesti qual è la migliore marca di pasta in circolazione? A dare delle risposte certe in tal senso ci ha pensato un meticoloso lavoro de “Il Salvagente”, portale che si occupa di tematiche legate ai prodotti e ai consumatori. Attraverso diverse rilevazioni svolte su molti tipi di pasta reperibili nei supermercati e nei discount è stato possibile comprendere quale sia la media qualitativa di questo prodotto.

Inoltre sono venute alla luce anche altre importanti informazioni come ad esempio quelle sull’utilizzo o meno di sostanza potenzialmente dannose e in merito alla sicurezza delle materie prime impiegate. La prima buona notizia è che il tanto temuto glifosato è stato rintracciato solo in due campioni. Decisamente inferiore ai test del passato anche la quantità di micotossine e di sostanze pesticide.

La classifica dei migliori marchi di pasta reperibili in Italia

Anche nei casi in cui sono stati riscontrati dei pesticidi in alcune tipologie di pasta erano comunque di gran lunga al di sotto a quelli che sono gli standard di sicurezza prefissati dagli enti nazionali ed internazionali preposti ai controlli di sicurezza sugli alimenti.

Nell’analisi effettuata di recente sono state prese in considerazione 14 campioni di una sola tipologia di pasta, ovvero le mezze maniche. Ben 12 hanno indicato chiaramente di aver utilizzato grano di provenienza italiana. Le uniche due che si sono avvalse di materia prima straniera sono la Rummo e la De Cecco.

Per quanto concerne la qualità, quelle che primeggiano sono le mezze maniche Barilla trafilate al bronzo, Natura Sì, Coop e Rummo. Nel mezzo ci sono Garofalo, Voiello, Divella, Esselunga, Lidl, Barilla, De Cecco e La Molisana. Chiudono Conad ed Eurospin che garantiscono comunque degli ottimi standard.

Insomma, quando si ha voglia di mezze maniche è bene prendere in considerazione i marchi sopracitati in modo tale da mettere sulle proprie tavole dei prodotti di prima scelta e al contempo sicuri. In generale la pasta è uno degli alimenti che non dovrebbe mai mancare in un regime alimentare sano. È consigliata dalla maggior parte dei dietologi e dei nutrizionisti secondo i quali è importante garantire al corpo un buon apporto di carboidrati. Ovviamente non bisogna eccedere e al contempo nemmeno andare sotto una certa soglia per non andare in contro a rischi per la propria salute.