Il cibo e il sonno hanno un legame profondo: cosa devi mangiare per dormire bene

Le scelte alimentari possono avere un’importante incidenza sul sonno notturno. Ecco quali inserire necessariamente nella propria dieta per favorire il riposo

L’alimentazione è uno dei fattori più importanti per quanto concerne l’esistenza umana. Curarla a dovere dovrebbe essere un obiettivo comune da perseguire giornalmente. Infatti incide su una moltitudine di fattori essenziali come ad esempio la salute del corpo e della mente. Ma non è tutto.

Anche per quanto concerne il riposo notturno, il cibo che si consuma può essere piuttosto determinante. Un lavoro di ricerca condotto da parte di un team di ricercatori dell’Università del Michigan ha infatti studiato la relazione tra dieta e sonno su un campione di popolazione americana. Andiamo a scoprire cosa è emerso.

Gli alimenti amici del sonno: l’elenco completo

In base ad set di dati di sondaggi condotti a livello nazionali dal 2011 al 2016 è stato possibile appurare che le persone che non seguono uno stile alimentare sano hanno durata del sonno più breve rispetto a chi invece è piuttosto regolare sotto questo punto di vista. Ciò ad esempio accade a chi non mangia tanta frutta, verdura, legumi e cereali.

Uno studio successivo su 1000 giovani adulti di età compresa tra i 21 e i 30 anni ha rivelato che coloro che avevano aumentato il consumo di frutta e verdura negli precedenti tre mesi riuscivano a dormire meglio e non avere praticamente nessun problema di insonnia. Dati di questo tipo sono emersi anche in lavori condotti al di fuori degli Stati Uniti.

In virtù di ciò l’ideale sarebbe sposare la dieta mediterranea, che è ricca di alimenti vegetali, olio d’oliva, frutti di mare. Al contempo non contempla molto il consumo di carne rossa e zuccheri aggiunti. Via libera anche alle diete infiammatorie che includono anche i flavonoidi, un gruppo di composti presenti nelle piante utili a ad abbassare i biomarcatori infiammatori nel sangue.

Per quanto concerne invece alcuni singoli alimenti pesce grasso, latticini, kiwi, amarene, fragole e mirtilli sono tutti ottimi alleati da consumare periodicamente per poter trarre maggior giovamento dal riposo notturno. Infatti forniscono una buona quantità di melatonina, ovvero un importante modulatore dei cicli di sonno e veglia del cervello.

Ma non finisce qui. Spazio anche agli alimenti ricchi di fibre come fagioli, farina d’avena e ad alcune fonti proteiche come quelle ad alto contenuto di aminoacido triptofano. Un esempio calzante in tal senso è quello del pollame. Da non trascurare nemmeno tutti quei nutrienti che contengono magnesio, vitamina D, ferro, acidi grassi omega-3 e manganese.