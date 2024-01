Amore, come capire se non siete più innamorati del partner: i segnali da non sottovalutare

Se hai dei dubbi sull’amore che provi per il tuo partner, e pensi che il vostro rapporto si stia trascinando stancamente, ecco i segnali che potrebbero aiutarti a fare chiarezza.

Vivere un amore è un’esperienza, senza dubbio, bellissima ed impagabile. Farfalle allo stomaco, testa tra le nuvole e il desiderio incessante di stare con la propria metà. Bastano solo questi segnali per capire di essere innamorati! Ma come ci si accorge di non amare più una persona?

Sebbene, non ci siano regole universali, quando si smette di amare qualcuno potrebbero essere messi in atto alcuni specifici comportamenti, che possono significare la fine di un amore.

Ecco i segnali che non andrebbero sottovalutati per fare chiarezza.

I sintomi del disinnamoramento

Le fasi iniziali di una relazione abbondano sempre di grosse aspettative, sentimenti ed emozioni. Tuttavia, talvolta, con il passare del tempo, la fiamma dell’amore potrebbe affievolirsi, mettendo a dura prova il rapporto. Sicuramente, tutti i rapporti dopo un po’ arrivano ad un punto di svolta e può capitare di scoprirsi disinnamorati del proprio partner. Come fare per esserne sicuri?

Premesso che i sintomi del disinnamoramento possono non essere uguali per tutti, in linea generale ci sono dei campanelli d’allarme che possono aiutare a fare chiarezza. Innanzitutto, potrebbe essere sintomo di una relazione in crisi, iniziare a pensare più a sé stessi che alla coppia. Smettere di fare progetti comuni, in favore dei propri interessi personali, potrebbe essere il primo sintomo di disinnamoramento. Un altro segno da non sottovalutare è il costante senso di insoddisfazione pensando alla propria relazione e avvertire una prevalenza di aspetti negativi rispetto a quelli positivi. Concentrarsi più sui difetti che sugli aspetti positivi del proprio partner è un’evidente spia di un amore giunto al capolinea. Quando si smette di amare qualcuno, poi, potrebbe venir meno il desiderio di trascorrere del tempo insieme e creare intimità con lui / lei, al contrario, ogni occasione può diventare motivo di litigio. Insomma, la coppia inizia lentamente a morire.

Avvertire questo tipo di sentimenti nei confronti del proprio partner potrebbe significare non amarlo più. Per cui, sebbene non sia per niente facile, la cosa giusta da fare è cercare il momento giusto per comunicare con sincerità quello che si sta vivendo e lasciarlo andare, senza false illusioni, perché entrambi possiate riprendere la vostra vita e andare avanti.