Smartphone, lo sapevi che digitando solo 4 cifre ti appare una nuova schermata segreta? L’utilissima funzione che in pochi conoscono

Sebbene siano diventati strumenti indispensabili, solo in pochi sanno che i nostri smartphone possiedono più funzioni di quelle che in realtà conosciamo. Ecco come far apparire un’utilissima schermata segreta.

I continui balzi in avanti della tecnologia rendono i nostri dispositivi cellulari sempre più performanti, tanto da renderli praticamente indispensabili per la stragrande maggioranza della popolazione.

E’ sotto gli occhi di tutti il fatto che questo piccolo oggetto tascabile sia entrato prepotentemente nella vita quotidiana di tutti noi. Basti pensare che nel nostro Paese, il numero degli smartphone è addirittura superiore a quello degli abitanti: circa 80 milioni di dispositivi mobili per 60 milioni di popolazione.

Gli italiani trascorrono la maggior parte del proprio tempo a smanettare con il cellulare, per leggere notizie, scambiare messaggi con i propri contatti, fare acquisti online e così via. Eppure, solo in pochi sanno che i nostri smartphone, spesso, posseggono alcune funzioni segrete davvero utilissime. Ad esempio, digitando un codice di 4 cifre appare una schermata segreta con alcuni vantaggi che potrebbero tornare davvero comodi.

Smartphone: il codice da digitare per usufruire di funzionalità sorprendenti

Sebbene, i dispositivi cellulari siano diventati una presenza costante e indispensabile nella nostra vita. Non tutti sanno che, spesso, offrono molte più funzionalità di quanto non si pensi. Ad esempio, digitando un codice da quattro cifre, si apre una schermata segreta che offre diversi vantaggi davvero utilissimi.

La combinazione di quattro cifre è 2562. Il procedimento per far apparire la schermata segreta a chi possiede uno smartphone Android è davvero molto semplice. Basta aprire l’app Telefono e passare al tastierino numerico come per effettuare una chiamata. A questo punto, bisogna digitare il codice 2562 e cliccare sull’icona di avvio chiamata. Sulla schermata comparirà un messaggio che darà la possibilità di avviare il rispristino del dispositivo che offre una soluzione ad eventuali malfunzionamenti o problemi di prestazioni. Questa operazione può rivelarsi utile anche per esplorare funzionalità avanzate e nascoste che possono contribuire a migliorare l’esperienza utente.

Per i più smanettoni può essere utile anche conoscere il codice 4636 che fa apparire sulla schermata del dispositivo un menu con tre voci: Informazioni telefono, Statistiche di utilizzo e Wi – Fi Information. Queste funzioni segrete, però, non sono disponibili per chi possiede un i – Phone. Infatti, in questo caso, è necessario seguire le procedure tradizionali.