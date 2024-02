In Cina nasce lo smartphone super sottile: non pesa più di un foglio di carta

È stato presentato al mercato europeo lo smartphone più sottile e leggero al mondo: un pieghevole che promette un’assurda longevità.

L’azienda Honor ha recentemente varcato i confini cinesi, portando il suo tanto atteso telefono pieghevole, il Magic V2, nel mercato europeo.

L’evento di presentazione, che ha avuto luogo a Lipsia, in Germania, presso il prestigioso “Porsche Experience Center”, ha attirato l’attenzione di oltre 400 rappresentanti dei media.

Il prodotto presentato da Honor sul mercato europeo presenta delle caratteristiche rivoluzionarie, tali da renderlo il prodotto più innovativo al momento presente sul mercato.

Con un peso di appena 200 grammi e uno spessore che non raggiunge il centimetro, il telefono di Honor è il futuro dell’innovazione nel campo degli smartphone.

Le rivoluzionarie caratteristiche tecniche di Magic V2

Il Magic V2 di Honor, già noto per il suo debutto in Cina, è stato sottoposto alla prova del pubblico europeo dopo essere stato esposto, seppure brevemente, all’IFA di Berlino nel 2023. Questo dispositivo ambizioso si propone di affrontare le critiche più comuni rivolte ai telefoni pieghevoli, concentrandosi sulla questione dello schermo esterno e dello spessore. Una delle caratteristiche distintive del Magic V2 è il suo schermo AMOLED esterno da 6,4 pollici, con una sorprendente capacità di regolare la frequenza da 1 a 120 Hz e raggiungere una luminosità massima di 2.500 nit. Quando il telefono è piegato, presenta uno spessore di soli 9,9 mm, rendendolo così maneggevole come un telefono tradizionale.

Il peso contenuto di soli 231 grammi è il risultato dell’impiego di una lega di titanio stampata in 3D per il meccanismo della cerniera, oltre all’implementazione di una batteria innovativa in silicio-carbonio, composta da due celle estremamente sottili, con una capacità totale di 5.000 mAh. Honor afferma che il telefono è progettato per resistere a 400.000 piegature, pari a 100 piegature al giorno per 10 anni, grazie alla concezione avanzata della cerniera.

Il futuro degli smartphone è pieghevole

Oltre alla sua robustezza, il Magic V2 di Honor offre una versatilità sorprendente. Può funzionare come un telefono tradizionale quando è chiuso, mentre il suo schermo più grande lo rende ideale per attività che richiedono uno spazio visivo più ampio, come la navigazione, i giochi, la visione di film e la lettura. In breve, è uno smartphone che si adatta alle esigenze quotidiane degli utenti. La transizione fluida tra le modalità piegata e aperta, unita alla leggerezza e alla portabilità, lo rende particolarmente adatto per coloro che sono sempre in movimento.

Queste caratteristiche, insieme alla qualità del display e alla straordinaria durata della batteria, rendono il Magic V2 un’opzione degna di attenzione sia per gli appassionati di tecnologia che per gli utenti comuni. Il Magic V2 di Honor ridefinisce la convenzionalità, dimostrando che un telefono pieghevole può coniugare eleganza e prestazioni senza compromessi. Con il suo debutto sul mercato europeo, potrebbe ben presto diventare una scelta popolare tra coloro che cercano un dispositivo innovativo e affidabile.