Dieta, questa è l’ora perfetta in cui mangiare se vuoi davvero dimagrire

Secondo gli specialisti, oltre a prestare attenzione a ciò che mangiamo, per dimagrire è importante mangiare negli orari giusti.

Gli esperti sostengono che, per dimagrire non è importate solo stare attenti a ciò che mangiamo ma anche a che ora lo facciamo. Mangiare negli orari giusti, contribuirebbe con efficacia a dimagrire, o almeno, a non ingrassare.

Insomma, non conta solo l’alimentazione sana e la composizione nutrizionale degli alimenti, ma è fondamentale che colazione pranzo e cena siano consumati in orari ben precisi.

Ecco l’ora esatta in cui mangiare se vuoi davvero perdere peso.

A che ora mangiare per perdere peso

Non c’è da girarci intorno, per perdere peso è indispensabile intervenire sull’alimentazione e sull’attività fisica. Dunque, è necessario seguire una dieta il più possibile regolare, bilanciata e sana, dando largo spazio a frutta e verdura e tenendo alla larga i cosiddetti “cibi spazzatura”. Per dire addio ai chili di troppo è indispensabile anche praticare regolarmente attività fisica, anche una semplice passeggiata di 20 minuti al giorno può contribuire a smaltire le calorie assunte nell’arco della giornata. Ma un’altra buona pratica per dimagrire o, comunque, mangiare senza ingrassare è essere regolari a tavola. Secondo gli specialisti, infatti, non conta solo l’alimentazione, ma è fondamentale mangiare negli orari giusti.

Questo significa che esiste un’ora esatta per consumare la colazione, il pranzo e la cena. La spiegazione sta nelle variazioni metaboliche e ormonali, che vengono regolate dal nostro orologio biologico e che influiscono sull’assorbimento e lo smaltimento di nutrienti come zuccheri, grassi e carboidrati. Per dimagrire o, comunque, per mangiare senza subire troppe conseguenze dal punto di vista calorico è preferibile fare colazione prima delle sette del mattino e non oltre le otto. Per il pranzo l’ora esatta è mezzogiorno, senza andare oltre le 14. Infine, per cenare è meglio non andare oltre le 21, in ogni caso, meglio mangiare tre ore prima di andare a letto. Insomma, semaforo rosso ai pasti fuori orario e non solo per tenere il peso sotto controllo, ma anche per salvaguardare il proprio corpo da problemi anche gravi.

A confermarlo anche numerose ricerche. Diversi studi hanno dimostrato che mangiare fuori orario è associato a una maggiore incidenza di problemi di salute anche gravi. In particolare, uno studio pubblicato sull’International Journal of Obesity, ha rivelato che chi non rispetta gli orari dei pasti sviluppa maggiori probabilità di incappare in malattie cardiovascolari, pressione alta, diabete e obesità.